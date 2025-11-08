Les maisons des jeunes : Un rôle clé auprès des ados

La 28e Semaine des maisons des jeunes du Québec s’est déroulée récemment sous le thème : L’avenir de nos ados, c’est maintenant. Dans le Kamouraska, les maisons des jeunes de La Pocatière et de Saint-Pascal ont pris part à cette célébration en organisant une série d’activités variées.

À La Pocatière, les jeunes ont pu se perdre, et se retrouver, dans le grand labyrinthe Kamouraska, avant de participer à des tournois de jeux de table, à des ateliers de cuisine et à une soirée karaoké. La semaine s’est terminée avec la Nuit des sans-abri, un moment de sensibilisation à la réalité de l’itinérance. À Saint-Pascal, les activités allaient de la sortie à l’Autodrome Montmagny à une soirée d’expériences scientifiques, en passant par un tournoi de billard et une cuisine collective.

Ces activités s’inscrivaient dans un mouvement plus large visant à souligner le travail essentiel des intervenants des maisons des jeunes. Ceux-ci accompagnent les adolescents dans toutes les dimensions de leur vie : santé physique et mentale, relations interpersonnelles, développement de l’identité et confiance en soi.

Le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ), qui soutient plus de 240 maisons à travers la province, rappelle que ces milieux favorisent une citoyenneté active et responsable. « Les maisons des jeunes ne se concentrent pas sur une seule problématique, mais sur l’ensemble des conditions de vie des jeunes », note l’organisme. Leur approche globale, fondée sur l’écoute et la participation, fait leur force, mais aussi leur fragilité face aux défis de financement.

À La Pocatière comme à Saint-Pascal, les intervenants constatent chaque jour les effets positifs de ces lieux d’échange sur le parcours des jeunes. Des espaces où la parole circule librement, où la créativité est valorisée et où, le temps d’une soirée, la communauté se rassemble autour d’une même idée : l’avenir des ados se construit ici et maintenant.