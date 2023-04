Le diocèse de Sainte-Anne en visite pastorale en Côte d’Ivoire

Mgr Pierre Goudreault tenait à rendre la pareille. Du 10 au 19 février dernier, en compagnie du vicaire général Richard N’Golé et de la coordonnatrice de la pastorale Audrey Boucher, il a visité le diocèse de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, d’où sont originaires trois prêtres africains en mission au sein du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cette visite pastorale dans ce coin ce pays constituait une première pour un diocèse canadien.

Des liens étroits unissent le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et celui de Grand-Bassam depuis cinq ans. Trois prêtres, Éric-Hervé Diby, rattaché à l’Unité Ouest, Désiré Messou qui exerce dans l’Unité Centre, et Richard N’Golé, nommé vicaire général en août dernier, proviennent tous de ce diocèse dont le siège de l’évêché se trouve à une quarantaine de kilomètres à l’est d’Abidjan, capitale économique du pays.

Les premiers contacts entre les deux diocèses ont été établis en 2016, à l’époque où Mgr Yvon-Joseph Moreau était toujours évêque du diocèse de Sainte-Anne. L’abbé Jacques Ahiwa, actuel évêque auxiliaire de Bouaké au centre de la Côte d’Ivoire, avait fait une première visite de courtoisie à La Pocatière, avant de répéter l’expérience en octobre 2018. L’abbé Jean Bonzo a visité à son tour le diocèse de Sainte-Anne, du 27 janvier au 7 février 2021, durant l’absence de Mgr Goudreault. « Je tenais à les visiter, entre autres pour exprimer notre reconnaissance pour les trois prêtres qu’ils nous ont envoyés, mais je ne voulais pas y aller seul non plus », a expliqué l’évêque de Sainte-Anne, au sujet de ses deux accompagnateurs.

Accueillis par l’évêque de Grand-Bassam Mgr Raymond Ahoua, la visite pastorale leur a permis de rencontrer les gens de l’évêché de l’endroit, et les différents acteurs responsables de l’animation et de la vie paroissiale. Mgr Goudreault et ses accompagnateurs ont pu tâter le pouls du milieu, des communautés paroissiales et des projets pastoraux en cours, tout en jaugeant les défis et les réussites propres à eux. Il a également été question d’un partenariat plus élaboré entre les deux diocèses. « Ce diocèse a actuellement une cinquantaine de prêtres en mission un peu partout à l’étranger, principalement en Europe. Nous étions la deuxième délégation en provenance de ces pays qui était accueillie par l’équipe diocésaine, et la première en provenance du Canada. »

Autre réalité

En Afrique, Mgr Goudreault avait par le passé visité le Congo et le Burkina Faso. Il s’agissait toutefois de sa première visite en Côte d’Ivoire. Ce voyage, qui a amené son équipe et lui jusque dans la capitale Yamoussoukro, lui a permis de constater la vigueur de l’église catholique sur le continent africain, qui avec l’Amérique latine constitue le principal endroit dans le monde où son expansion est encore observée. « Là-bas, ils ne ferment pas d’églises, ils en construisent » a-t-il illustré, en référence à la construction de la future cathédrale Saint-Esprit.

Dans les villages les plus éloignés, Mgr Goudreault a observé des rassemblements religieux en petite communauté dans les maisons. Quant aux messes du dimanche dans les paroisses, elles sont très courues par des croyants de toutes les générations. « L’évêque de l’endroit m’a invité à célébrer la messe pour la clôture diocésaine de la Journée mondiale de l’enfance missionnaire. L’église de 1000 places était pleine et remplie de jeunes. C’était impressionnant », dit-il.

Cet apport de la jeunesse à l’Église se traduit également par une moyenne d’âge de 35 ans chez les prêtres du diocèse de Grand-Bassam, qui se comptent au nombre de 175. À titre comparatif, le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière compte actuellement 65 prêtres, dont une trentaine ont plus de 80 ans. « Leur vie religieuse s’apparente beaucoup à ce qu’on observait ici au Québec avant les années 1960. »