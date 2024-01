Le milieu pocatois invite ses nouveaux arrivants à une activité de bienvenue

La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière invitent les nouveaux arrivants à une activité d’accueil et d’échanges. Cette rencontre aura lieu le samedi 3 février, à la Salle Desjardins du Centre Bombardier, entre 13 h 30 et 15 h 30.

Le milieu pocatois a la chance d’accueillir des étudiants, des professionnels et des familles de partout au Québec, mais aussi de partout sur la planète. Ces personnes viennent enrichir le milieu de vie et le milieu professionnel de multiples façons, ce qui motive de les accueillir de manière à faciliter leur intégration.

Des employés des deux municipalités seront présents sur place, ainsi que des représentants d’organismes qui offrent des services aux personnes immigrantes et aux nouveaux pocatois. L’objectif principal de cette rencontre est d’abord d’être en mode écoute afin de bien comprendre les besoins de ces nouveaux arrivants et d’ensuite orienter les actions d’accueil pour répondre à leurs attentes.

Gens du milieu

Il est important de noter que les gens de la communauté pocatoise sont aussi invités à participer à l’accueil de ces néo-pocatois! Ceux-ci sont les meilleurs ambassadeurs pour faire connaître le milieu de vie et les opportunités d’implication.

En plus de la présentation des différents services offerts à La Pocatière, une collation aux saveurs régionales sera servie afin de vous faire découvrir les délicieux produits d’ici. Le tout se terminera par une présentation et une invitation à l’activité Ici on joue dehors! qui aura lieu le lendemain.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur les sites Internet ou sur les pages Facebook de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Scannez le code QR et remplissez le court formulaire d’inscription. Vous pouvez également vous inscrire auprès de Julie Hudon en composant le 418 856-3394, poste 1102.

Source : Ville de La Pocatière