Le fabuleux destin d’Amélie Dionne

La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques, Amélie Dionne, a été nommée ministre du Tourisme lors du remaniement ministériel de la Coalition avenir Québec (CAQ) qui a eu lieu mercredi. Elle prend également la responsabilité politique de la région du Bas-Saint-Laurent, succédant à ce dernier poste à Maïté Blanchette-Vézina.

Pour Mme Dionne, il s’agit d’un retour dans un milieu qu’elle connaît bien, puisqu’avant d’être élue, elle a travaillé comme attachée de presse auprès de la ministre du Tourisme de l’époque, Caroline Proulx.

Native de Rivière-du-Loup, âgée de 50 ans, Amélie Dionne est diplômée en communication publique de l’Université Laval. Elle est issue d’une famille impliquée dans la vie municipale; son père, Jean-Guy Dionne a été maire de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup. Si elle a grandi dans le milieu politique provincial, elle a d’abord fait ses armes en politique locale, alors qu’elle a été élue conseillère municipale à Rivière-du-Loup en 2009. Elle s’est ensuite présentée à la mairie en 2013, terminant deuxième de la course avec près de 30 % des suffrages.

Parallèlement à son implication municipale, elle a mené une carrière dans le domaine des communications et de l’événementiel comme entrepreneure, entre 2011 et 2021. Cette expérience l’a menée à occuper par la suite divers postes dans l’entourage de la CAQ, notamment comme attachée politique pour l’ancien député Denis Tardif, puis comme directrice des communications auprès de la ministre déléguée au Développement économique régional et responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx. Elle a ensuite intégré le cabinet de Caroline Proulx au ministère du Tourisme, ce qui l’a placée directement au cœur de l’appareil gouvernemental, avant de briguer elle-même les suffrages.

Candidate de la CAQ aux élections générales d’octobre 2022, Amélie Dionne a remporté la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata avec plus de la moitié des voix, devenant la première femme députée de ce comté. Dès son arrivée à l’Assemblée nationale, elle a été nommée adjointe gouvernementale au Tourisme, un poste qui lui a permis de garder des liens étroits avec un secteur stratégique pour le Québec, et particulièrement pour l’est de la province. Elle a aussi présidé la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes, en plus de siéger à diverses commissions et délégations parlementaires.

Mère d’une fille dont elle est fière, Amélie Dionne incarne une figure politique enracinée dans sa région, et au parcours marqué par une progression constante. Sa nomination comme ministre du Tourisme et responsable du Bas-Saint-Laurent confirme l’importance qu’elle occupe désormais au sein de la CAQ, et l’expérience accumulée dans un domaine qu’elle connaît bien facilitera son intégration rapide à ses nouvelles fonctions.