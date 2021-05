Le fonctionnement de la vaccination des adolescents bas-laurentiens précisé

« On laisse vraiment le choix aux citoyens de décider s’ils souhaitent avoir une seconde dose avec la même molécule ou une autre. Pour le moment, ce qu’on a comme information, c’est que c’est possible », a dit Mme Murielle Therrien, responsable de la vaccination au Bas-Saint-Laurent.

Chez les 30-34 ans, 70 % ont été vaccinés ou ont pris rendez-vous. Pour les 25-29 ans, la statistique atteint 66 % et 62 % chez les 18-24 ans. Selon les doses disponibles, des cliniques sans rendez-vous pourraient être proposées lors des semaines du 7 et du 14 juin pour les 12 ans et plus.