Synergie gagnante et visibilité provinciale pour le verre de Teknion

Reconnue pour ses retombées environnementales et sa rentabilité, l’approche d’économie circulaire adoptée par Teknion a trouvé sa place au sein du Recueil de Synergies publié par Synergie Québec, le réseau québécois des symbioses industrielles, dans le cadre des Assises de l’économie circulaire organisées par RECYC-QUÉBEC.

Pour sa 2e édition, ce Recueil dresse le portrait de 32 synergies réalisées partout au Québec. Il met l’accent sur leurs bénéfices chiffrés ; dans le cas de Teknion, 369 tonnes de déchets déviées de l’enfouissement, 18 tonnes d’émission de CO2 éq. évitées et plus de 29 000 $ d’économies réalisées en un an.