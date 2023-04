Vigilance, mais pas d’inquiétude pour les crues

La saison des crues bat son plein, mais il n’y a pas d’enjeux à anticiper sur le territoire de la Côte-du-Sud, selon Hugo Martin, le directeur de la Sécurité civile pour le Bas-Saint-Laurent. « Au Québec, il faut rester vigilant lorsqu’on vit au bord de l’eau », précise-t-il, mais les plans d’eau les plus à risque de déborder, soit la rivière Kamouraska et la rivière Ouelle, ne devraient pas causer de conséquences « pires que l’année dernière » sur le territoire. Au plus, dit-il, on s’attend à ce qu’ils atteignent le seuil de surveillance.

Le directeur n’a donc pas de message particulier pour ce secteur, mais il rappelle à la population de suivre les consignes de leur municipalité. Au moment d’écrire cet article, toutes les stations de la Côte-du-Sud affichent un état « normal », mais leur évolution peut être suivie en temps réel en allant sur le site québécois de la surveillance des crues des eaux.