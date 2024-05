Raynald Légaré rend justice à un artiste méconnu

Le nom d’Irénée Lemieux n’est pas connu du grand public. Pourtant, ce professeur qui a enseigné dans les années soixante, ami de Riopelle, a été un artiste multidisciplinaire dont l’œuvre impressionne par sa diversité et sa qualité. Un de ses anciens élèves a hérité d’une partie de sa collection, et a décidé de lui donner la reconnaissance qu’elle mérite. Jusqu’au 21 juillet, la Société d’art et d’histoire de Beauport présentera l’exposition Irénée Lemieux, l’ouvrier d’un grand œuvre.

Raynald Légaré, de Mont-Carmel, lui aussi un artiste aux multiples talents, a étudié dans la classe de huitième année générale d’Irénée Lemieux en 1968. Il en garde le souvenir d’un homme polyvalent, iconoclaste, visionnaire, dont les œuvres — qui ornaient tous les murs de la classe — le fascinaient tout autant que le verbe haut et la passion de son professeur. « Assis derrière la classe, j’observais ce phénomène, et je passais mon temps à admirer toutes ses œuvres autour. C’est là que j’ai reçu ce choc des couleurs et du rêve », rappelle M. Légaré.

L’œuvre d’Irénée Lemieux comporte plus de 20 000 œuvres — gravures, peintures, collages et sculptures. En 1963, il a fondé La Sinfonia, un orchestre à cordes qu’il dirigeait, et qui perdure à ce jour. Ils ont d’ailleurs animé en musique le lancement de l’exposition. Malgré ce corpus imposant, l’artiste reste méconnu.

À la mort de Lemieux en 2005, Raynald Légaré dresse l’inventaire de ses œuvres, et les photographie en vue de la succession. Un travail qui devait prendre trois semaines et qui a duré trois ans. Il en sort avec une collection personnelle d’environ 1000 œuvres, offerte par la famille. « Depuis longtemps, je voulais partager cette collection, et c’est pour ça que j’en ai fait don, en partie, à la Société d’art et d’histoire de Beauport (SAHB), qui a accepté de créer cette expo, ce qui me rend vraiment heureux. »

Faire parler Lemieux

M. Légaré devient donc le commissaire de la future exposition. Sur les 750 œuvres offertes à la SAHB, 453 ont été conservées par l’organisme, et une centaine sont exposées cet été à la Maison Tessier-Dit-Laplante de Beauport. Le travail de classement, de tri et de sélection a demandé une année complète de travail.

L’important pour l’équipe a été de rendre justice à la diversité artistique d’Irénée Lemieux. Des salles sont consacrées aux divers médiums et techniques qu’il a explorés en 50 ans de carrière. « Je suis tellement fier que cette grande œuvre ne reste pas lettre morte, se réjouit Raynald Légaré. Je suis très reconnaissant à la SAHB! »