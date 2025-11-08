Une nouvelle génération agroalimentaire prend son envol

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a célébré en grand la 61e remise de diplômes de son histoire, un moment fort pour les 206 finissants des campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière. Les deux cérémonies ont mis en lumière la relève du secteur agroalimentaire.

Au total, 206 nouveaux diplômes d’études collégiales ont été décernés, dont 112 au campus de Saint-Hyacinthe et 94 au campus de La Pocatière, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 500 depuis la création en 1962 du seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec.

Sur les marches de l’imposant édifice de la rue Poiré à La Pocatière, les nouveaux diplômés ont lancé leur mortier dans le ciel, symbole d’un accomplissement partagé et d’un avenir prometteur. « Nos diplômés sont désormais les nouveaux ambassadeurs de cette mission », a souligné la directrice générale de l’ITAQ, Karine Mercier. « Leur travail a un impact direct sur notre avenir commun : sur l’environnement, sur notre autonomie alimentaire, et sur la vitalité économique de nos régions. »

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Donald Martel, a pour sa part tenu à rappeler l’importance de cette relève. « Ce diplôme marque le début d’une aventure professionnelle ou académique stimulante et pleine de belles découvertes. Les diplômés de l’ITAQ joueront un rôle essentiel pour augmenter l’autonomie alimentaire du Québec. »

L’excellence honorée à La Pocatière

Quatre médailles du ministre ont été remises sur le campus pocatois, témoignant de la qualité de la formation et de la détermination des étudiants. Laurie Breton (Gestion et technologies d’entreprise agricole), Laurence Labbé (Technologie des productions animales), Érik Payant (Techniques équines) et Camille Proulx (Technologie de la production horticole agroenvironnementale) se sont démarqués par leurs résultats exemplaires.

Laurie Breton a également obtenu la prestigieuse Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada, remise à l’étudiante ayant obtenu la meilleure moyenne générale de son campus.

Le Mérite Édouard-Brochu a quant à lui été décerné à Nathalie Lemieux, diplômée de La Pocatière en 2001 et 2003. Première femme à la présidence de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent, elle incarne l’esprit d’engagement et de leadership que l’Institut souhaite transmettre. Propriétaire d’une ferme laitière à Saint-André-de-Kamouraska et fondatrice de la Caravane du Kamouraska, un marché public itinérant, Mme Lemieux prône la valorisation du territoire et la transformation locale.

Une tradition bien vivante

La cérémonie a également permis de féliciter quatorze finissants du programme professionnel en production animale, offert en partenariat avec le Centre de services scolaire des Phares et le Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis dans les locaux de l’ITAQ de La Pocatière. Cette collaboration, qui dure depuis plus de vingt ans, illustre la volonté régionale de former une main-d’œuvre hautement qualifiée, enracinée dans les réalités agricoles du Bas-Saint-Laurent.

Fondé en 1962, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec demeure le seul établissement collégial spécialisé en agroalimentaire de la province. Avec ses fermes-écoles, ses laboratoires et ses programmes uniques, notamment en techniques équines et en génie agromécanique, il continue de former les artisans d’une agriculture durable, fière et innovante.