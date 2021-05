Le lieutenant-général, l’honorable Roméo A. Dallaire honore les cadets de la région

Le vendredi 7 mai dernier, les membres des comités de répondants, le personnel et les cadettes et cadets du Corps de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny, du Corps de Cadets de la Marine Royale Canadienne 260 J. E. Bernier et de l’Escadron 761 Région du Kamouraska, ont invité, parents et amis, à leur revue annuelle inter-éléments, qui était sous la présidence d’honneur du Lieutenant-général, l’honorable Roméo A. Dallaire (ret.).

En plus de clôturer les activités de l’année, cette cérémonie virtuelle fut l’occasion de récompenser les cadets méritants de chacun des corps de cadets et escadron. Cet événement unique fut agrémenté d’enregistrements vidéo offerts par les cadets de chacun des corps de cadets et escadron, d’un « Drumline » produit par le CC 2591 Optimiste de Montmagny et d’une présentation préparée par les trois commandants d’unité. De plus, l’hymne national a été habilement joué par le M1 Colin Lavergne du CCMRC 260 J. E. Bernier. À noter que la revue annuelle et les prestations sont disponibles sur les sites Facebook des corps de cadets et escadron.

Malgré le contexte actuel hors du commun, l’Escadron 761 Région du Kamouraska a tenu à souligner l’implication constante et la présence assidue à 100 % aux activités des cadets Cdt1 Julien Bélanger, Cdt1 Émilie Bérubé et Cdt1 Théophile Gilbert.

Des médailles et barrettes de reconnaissance ont aussi été remises aux cadets de chacun des corps de cadets et escadron pour leur loyauté et services continus depuis au moins 4 ans :

CC 2591 Optimiste de Montmagny : Adjm Émilie Gagné (4 ans), Adj Rose Lamarre (4 ans), Adj Edouard Tremblay (4 ans), Adjm Natacha Perron (4 ans) et Adjm Béatrice Coulombe (5 ans) ; CCMRC 260 J. E. Bernier : M1 Alexandre Allaire (4 ans), M1 Colin Lavergne (5 ans), Pm2 Mathieu Garant (5 ans) et Pm1 Fabrice Pelletier (5 ans) ; Esc 761 Région du Kamouraska : Cpls Élyse Chamberland (4 ans) et Cpls Pénélope Pelletier (4 ans).

Le Camarade Nicolas Pratte, 1er Vice-président de la Légion royale canadienne, Filiale 150, Bernatchez, Montmagny a fait l’annonce de l’attribution de la médaille d’excellence de la Légion royale canadienne, récompense attribuée au cadet ayant démontré un sens civique hors pair et s’étant impliqué dans la vie communautaire. Cette médaille, qui vise aussi à reconnaître les efforts déployés, a été remise à l’Adjm Béatrice Coulombe du CC 2591, au Pm1 Fabrice Pelletier pour le CCMRC 260 et au Cpls Louis Bérubé pour l’Esc 761.

Enfin, la médaille Lord Strathcona, plus haute récompense décernée à un cadet pour sa performance exceptionnelle en instruction physique et militaire, a été remise par le commandant de chaque corps de cadets et escadron à l’Adjm Émilie Gagné du CC 2591, au Pm2 Mathieu Garant du CCMRC 260 et au Sgt Raphaël Thériault de l’Esc 761.

Roméo A. Dallaire

Roméo A. Dallaire est le fondateur de l’Institut Dallaire pour les enfants, la paix et la sécurité, un partenariat international dont la mission est de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats. Défenseur renommé des droits humains, en particulier ceux des enfants soldats, des anciens combattants, et champion de la prévention des atrocités de masse, le général Dallaire est également un conseiller respecté auprès de gouvernements et de l’ONU, ainsi qu’un ancien sénateur canadien.

Plus particulièrement, le général Dallaire a été le commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda avant et pendant le génocide de 1994. Il a alerté les Nations Unies qu’un massacre se préparait, lequel a fait plus de 800 000 morts en moins de 100 jours ; mais l’autorisation d’intervenir n’a pas été accordée et l’ONU a retiré ses forces de maintien de la paix. Le général Dallaire et un petit contingent de soldats ghanéens, tunisiens et d’observateurs militaires ont refusé de suivre l’ordre de se retirer et sont restés au Rwanda pour remplir leur obligation morale de protéger ceux qui avaient trouvé refuge auprès des forces de l’ONU.

Que ce soit en tant que commandant, humaniste, sénateur, conférencier ou auteur, Roméo Dallaire a œuvré sans relâche pour attirer l’attention nationale et internationale sur les situations trop souvent ignorées, que ce soit les atrocités du génocide au Rwanda, le combat que lui et de nombreux vétérans livrent face au stress post-traumatique ou le recrutement et l’utilisation des enfants soldats.

Encore très actif et impliqué dans de nombreux projets, M. Roméo A. Dallaire a généreusement accepté l’invitation, ce qui témoigne et démontre sa grande considération et son soutien à l’égard de nos jeunes cadets. Plusieurs autres personnalités, dont le député M. Bernard Généreux et les maires de Montmagny, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli, étaient également présents pour rendre hommage aux jeunes et les féliciter.