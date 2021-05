Siège social de l’ITAQ : Consternation généralisée au Québec

« Avec le secteur manufacturier, l’agriculture est un secteur économique important dans la région et ce décret ministériel sème l’inquiétude par rapport aux orientations et décisions qui pourront être prises dans un contexte et une réalité si différente des nôtres. L’impact pourrait se jouer sur l’avenir de la relève agricole, sur la qualité et la quantité des cours offerts au campus de La Pocatière et de sa pérennité, affectant directement le portrait de la ruralité, toile de fond de ces régions foncièrement agricoles, mais également du dynamisme du milieu », peut-on lire.