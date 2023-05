Le Marché de Saint-Denis prend une pause

Activité phare à Saint-Denis-De La Bouteillerie durant la saison estivale, le Marché des produits alimentaires et artisanaux prend une pause cet été, après un bref retour l’an dernier. Selon le président du comité de développement Christian Lévesque, il n’est pas garanti que l’événement revienne dans le futur non plus.

Le Marché des produits alimentaires et artisanaux en aurait été à sa 17e édition cet été. La difficulté à trouver une ressource pour organiser l’événement explique principalement pourquoi le Marché prend une pause cette année.

« On a affiché un poste et on était prêt à payer, mais on n’a reçu aucune candidature », mentionne le président.

L’an dernier, une personne bénévole s’est chargée d’organiser le Marché, une tâche qui aurait été lourde à assumer selon le Christian Lévesque. Par le passé, c’est Sylvie Lévesque qui tenait le fort.

Cette dernière, qui a mis au monde l’événement sous le nom de Grand salon des produits régionaux en 2005, a organisé le Marché tous les ans jusqu’à sa 15e édition en 2019, année où elle a choisi de tirer sa révérence.

Modeste à ses débuts, l’événement se tenait au départ dans l’école J.-C.-Chapais, avant de traverser dans l’actuel Complexe municipal en parallèle avec le Symposium du Kamouraska.

Il rassemblait moins d’une trentaine d’exposants les premières années, avant de grimper à une quarantaine à son paroxysme, accueillant au passage entre 1100 et 1200 visiteurs annuellement.

Après une pause pandémique en 2020 et 2021, le Marché des produits alimentaires et artisanaux a repris du service l’an dernier.

La quarantaine d’exposants a été atteinte, mais l’achalandage a pratiquement diminué de moitié, de reconnaître Christian Lévesque.

« Le changement de dates a peut-être joué sur la popularité de l’événement. L’an passé, on a tenu le Marché un vendredi et un samedi, alors qu’il se tenait le jeudi et le vendredi dans le passé. »

Le président du comité de développement demeure toutefois lucide : le Marché des produits alimentaires et artisanaux n’est plus le seul à offrir une vitrine aux producteurs agroalimentaires de la région.

La Pocatière et Kamouraska ont désormais des marchés hebdomadaires, tout comme Saint-Pascal qui inaugurera cet été sa Place du marché, avec une quarantaine de producteurs intérieurs et extérieurs qui se succéderont tous les dimanches sur le site de l’Expo agricole.

« Les gens sont aussi plus enclins à aller acheter directement chez le producteur », dit-il.

Le Marché des produits alimentaires et artisanaux avait néanmoins un noyau d’une dizaine d’exposants prêts à revenir cette année.

Devant l’offre en marchés publics qui a explosé au Kamouraska, et les changements de paradigmes chez les consommateurs, le comité de développement veut profiter de la pause de cette année pour s’interroger sur la pertinence de maintenir le Marché des produits alimentaires et artisanaux.

« Le Marché a fait notre renommée, nous en sommes conscients, et on tient encore à tenir un événement d’envergure à Saint-Denis en été. Mais la réflexion est devenue nécessaire », conclut Christian Lévesque.