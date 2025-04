Réparer pour mieux vivre

Le 26 avril, la bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière deviendra un véritable laboratoire de la seconde vie. De 9 h à 16 h, l’événement Répare tes trucs invite petits et grands à venir réparer, apprendre et échanger dans une ambiance conviviale et engagée.

« C’est une façon concrète de souligner le Jour de la Terre, tout en donnant une nouvelle vie à des objets qu’on croyait bons pour la poubelle », soulignent les organisateurs. Initiée par le Cégep de La Pocatière en partenariat avec Co-éco, la SADC du Kamouraska et la Ville de La Pocatière, cette journée se veut un appel à la consommation responsable et au respect des ressources.

Sur place, des réparateurs bénévoles offriront leur savoir-faire pour redonner vie à des vêtements, appareils électroniques, vélos, petits électroménagers, et plus encore. Des ateliers pratiques permettront d’apprendre à entretenir son vélo, diagnostiquer une panne courante, ou coudre un bouton solidement. Une conférence viendra aussi nourrir la réflexion sur notre rapport aux objets et à l’environnement.

Les familles y trouveront aussi leur compte grâce à une activité spécialement conçue pour les enfants, qui pourront bricoler et découvrir l’univers de la réparation à leur façon.

En plus de prolonger la vie des objets, Répare tes trucs mise sur la transmission des savoirs, le partage communautaire et l’autonomie. C’est aussi l’occasion de rencontrer des passionnés, de poser des questions, et de repartir avec un bien réparé… ou un savoir neuf en tête.

Pour découvrir les visages des bénévoles réparateurs et tout savoir sur la programmation, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement, ou sur le site web du Cégep de La Pocatière. L’inscription est gratuite, et chacun y est le bienvenu, qu’il vienne avec une perceuse capricieuse ou une simple envie d’en apprendre plus.