Le Montréal Guitare Trio à la Salle André-Gagnon de La Pocatière

La Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le Montréal Guitare Trio et leur spectacle Aux portes de l’hiver le dimanche 4 décembre à 16 h.

Au programme, des musiques de Noël telles que Casse-Noisette de Tchaïkovski, The Nightmare Before Christmas de Danny Elfman, A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi, et bien d’autres titres !

Les trois brillants guitaristes du Montréal Guitare Trio les réinterprètent à leur manière, avec des arrangements ingénieux, uniques et incomparables.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090, et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG