Serge-André Jones en spectacle à L’Islet

La Côte-du-Sud accueillera le pianiste Serge-André Jones le 20 mars prochain, alors qu’il présentera son plus récent album De l’autre côté à l’Auberge des Glacis située au 46, route de la Tortue à L’Islet.

Lancé le 13 février dernier, l’album marque une nouvelle étape dans le parcours du musicien originaire de Sutton. Formé en interprétation classique à l’Université Laval, puis à l’Université de Montréal, Serge-André Jones s’est taillé une place singulière dans le paysage musical québécois grâce à un jeu à la fois précis, sensible et habité.

Installé aujourd’hui en Estrie, l’artiste puise dans la nature une inspiration qu’il transpose dans des compositions profondément introspectives. De l’autre côté propose un voyage musical où douceur et intensité se côtoient. Les pièces dévoilent un univers intérieur riche, oscillant entre vulnérabilité, résilience et émotion maîtrisée. Certaines œuvres sont présentées en solo, tandis que d’autres s’ouvrent à des arrangements pour piano et quatuor à cordes, offrant une palette sonore plus ample.

Trois simples sont par ailleurs déjà disponibles, en l’occurrence Forgive Me, Le Tunnel et Le Courant, chacun explorant émotions, introspection et résilience.

La venue de Serge-André Jones à L’Islet représente une occasion privilégiée pour le public de la Côte-du-Sud de découvrir sur scène cet univers à la fois intime et puissant. Dans le cadre chaleureux de l’Auberge des Glacis, le spectacle promet également un moment d’écoute attentive, où la proximité avec l’artiste permettra d’apprécier toute la finesse de son interprétation. Une soirée qui s’annonce à la fois élégante, inspirée et profondément humaine.