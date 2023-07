SADC du Kamouraska : Olivier Lambert succède à Louis-J. Desjardins à la présidence

Les membres du conseil d’administration de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska se sont réunis le 15 juin 2023, afin de procéder à la nomination des officiers pour la prochaine année, à la suite de l’élection des administrateurs survenue lors de la dernière assemblée générale annuelle.

À cette occasion, M. Olivier Lambert a été nommé président de l’organisme. Ce dernier succède à M. Louis-J. Desjardins qui a occupé cette fonction au cours des dix dernières années.

M. Desjardins est administrateur de la SADC depuis juin 2000 et a assumé la présidence du conseil d’administration de juin 2013 à juin 2023.

Il quitte cette fonction avec le sentiment du devoir accompli et dresse un bilan très positif du parcours de l’organisme en regard de la dernière décennie.

Selon lui, la SADC s’est forgé une place de choix en raison de son offre de service dédiée aux entreprises et collectivités du Kamouraska, que ce soit à l’accompagnement et l’aide technique, le financement et le développement économique local.

Il est particulièrement fier que la SADC ait su être précurseur et visionnaire en réalisant des projets innovants qui permettent au territoire de se développer de façon durable et responsable.

M. Desjardins a également amené l’organisation à accomplir différentes relèves, autant au sein du conseil d’administration que de la direction générale. Tourné vers l’avenir, il est maintenant prêt à passer le flambeau à son tour.

« La plus grande richesse de la SADC est son capital humain, une force distinctive qui portera l’organisation encore plus loin dans les prochaines années », tient-il à souligner.

M. Desjardins poursuivra son implication au sein du conseil d’administration pour une autre année à titre de vice-président aux finances et assurera une transition harmonieuse avec le nouveau président.

Cette relève a été bien préparée et un processus de transfert est en place pour que M. Olivier Lambert assume graduellement ses nouvelles fonctions.

Mentionnons que M. Lambert possède une solide expérience en administration et finance. Comptable de formation, il travaille depuis plusieurs années chez Kamco Construction à La Pocatière où il occupe le poste de directeur financier.

Il est également actionnaire de l’entreprise. Il s’implique au sein du conseil d’administration de la SADC en tant que représentant jeunesse depuis juin 2013 et a été vice-président aux finances de juin 2019 à juin 2023.

Les administrateurs et toute l’équipe de la SADC tiennent à remercier chaleureusement M. Louis-J. Desjardins pour son engagement et sa grande disponibilité, et félicitent M. Olivier Lambert pour cette nomination bien méritée.

Source : SADC du Kamouraska