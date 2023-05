Visiblement, la région de L’Islet éprouve de la difficulté avec ses panneaux de publicité. Non seulement, le panneau d’affichage numérique appartenant à l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a dû être réparé au début de mai, voilà que l’autre panneau situé derrière la station de pesage de camion lourd sur l’autoroute 20 Est, en biais de la Halte routière saisonnière des Belles-Amours, a également besoin de soin.

En effet, le panneau en question qui arbore une affiche de Région L’Islet est complètement déchiré, ne laissant qu’un peu plus de la moitié de son message visible.

Contactée à cet effet, Camille Bisson, qui est conseillère aux communications et marketing territorial à la MRC de L’Islet, était déjà au courant de la situation, car plusieurs personnes l’ont déjà appelée pour signaler le bris.

« L’affiche s’est déchirée au mois de mai, en raison, possiblement, des intempéries de mère Nature », a-t-elle expliqué, en précisant, toutefois, que l’affiche en question avait malgré tout résisté au temps puisqu’elle était en place depuis 2016.

Selon elle, l’affiche devrait être changée sous peu, le temps que le processus des appels d’offres se termine.

« On souhaite bien entendu que le tout se règle le plus rapidement possible. Cela va cependant nous donner l’occasion de rafraîchir notre message », a précisé Mme Bisson.

Notons qu’en raison du processus d’appels d’offres qui est toujours en cours pour le changement de ladite affiche, il a été impossible de connaitre le coût de son remplacement.