Tchin-Tchin par Natalie Richard

De l’Alsace à la Grèce

Maison Joseph Cattin Sauvage bio riesling 2023

17,70 $ — 13994542 – 12,5 % — 4,1 g/l — Bio

La famille Cattin est établie en Alsace depuis 1650, et a développé un savoir-faire transmis sur douze générations de vignerons, dont la philosophie demeure de « passer un bon moment autour du vin ». En effet, leurs vins procurent du bonheur! Leur gamme de vins bios s’élargit chaque année, la cuvée Sauvage étant l’un des fleurons de cette démarche qui rejoint la philosophie générale de la région, pionnière en matière d’agriculture bio et biodynamique. Dans le verre, on se régale. Le millésime 2023 exprime une fraîcheur florale, il est droit et précis, vif sans être tranchant, et ne manque pas d’ampleur dans sa finale soyeuse et saline aux effluves de citron vert. Le vignoble est ouvert au public; si jamais vous passez dans le coin, allez saluer le sympathique Jacques Cattin Jr. La Maison Joseph Cattin est située à dix kilomètres au sud de Colmar, tout près de l’emblématique village de Eiguisheim.

Mega Spileo Agiorgitiko

14,15 $ — 15260770 – 13 % — 2,5 g/l — Bio

On se transporte en Grèce, du côté du Péloponnèse où le cépage agiorgitiko est roi. Il produit un vin gourmand aux notes de framboise et de mûre, avec de la prune quelque peu poivrée et doucement tannique en finale, qui rappelle la muscade. Le domaine Mega Spileo est situé en altitude dans un géoparc au nord du Péloponnèse, sur les terres d’un monastère historique du 15e siècle où les moines avaient planté de la vigne, et s’occupaient déjà à cette époque de la production du vin. Un dépaysement qui ne coûte pas cher!

Question des lecteurs

Est-ce que les vins d’Alsace sont toujours sucrés?

Ça dépend du cépage et du style de vin que l’on choisit. On devrait plutôt parler d’équilibre dans un vin, plutôt que de sucrosité. En fait, l’important est que le vin soit bien balancé entre son niveau d’acidité et de sucre, pour en faire un nectar des plus harmonieux. Les sylvaners ou les rieslings secs d’Alsace ont souvent un taux de sucre résiduel autour de 3-4 grammes par litre, et c’est l’harmonie. Les vins à base de pinot gris ou de gewurztraminer auront un style « pas tout à fait sec », alors que les méthodes traditionnelles de vendanges tardives et de sélection de grains nobles, qui ont forgé la réputation de la région, donnent des vins encore plus doux, souvent des chefs-d’œuvre de maîtrise dans cette danse de l’équilibre entre le sucre et l’acidité. Ceci dit, la tendance est de proposer des vins plus secs. Les nouvelles générations comme Nicolas Haeffelin, œnologue des domaines d’Arthur Metz, affirment que l’Alsace revient vers des vins plus secs, sans sacrifier l’aromatique, avec une majorité de cuvées désormais à moins de quatre grammes de sucre résiduel, bien que le moment des vendanges ainsi que le terroir jouent un rôle crucial dans la préservation de la fraîcheur des vins, sans compter l’adaptation au réchauffement climatique, un défi de taille auquel font face tous les vignerons.

Envoyez vos questions pour notre sommelière à natalie@natalierichard.com