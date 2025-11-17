Les Gaulois s’inclinent en finale du Bol d’Or

Les Griffons du Cégep de l’Outaouais ont écrit une page d’histoire en remportant leur tout premier Bol d’Or, disposant des Gaulois du Cégep de La Pocatière par la marque de 35-11 lors de la finale collégiale division 3, disputée le samedi soir 15 novembre au Stade Diablos de Trois-Rivières.

Devant 1513 spectateurs, la formation de l’Outaouais s’est montrée intraitable, dominant autant en attaque qu’en défensive. Invaincus jusqu’à ce match ultime, les Gaulois ont été limités à un seul majeur durant toute la rencontre.

La défensive des Griffons a brillé avec éclat. Olivier Boyer (10 plaqués), William Bertrand (10 plaqués et une interception) et Mathis Deschamps (3,5 plaqués, un pour perte, une interception et un ballon échappé récupéré) ont littéralement étouffé les tentatives offensives de La Pocatière. Deschamps a d’ailleurs été nommé joueur du match pour l’Outaouais. En attaque, les receveurs James Faragher et Félix Demers ont inscrit des touchés, tout comme les porteurs de ballon David Baril, auteur de deux majeurs, et William Beaupré qui a ajouté un touché.

Chez les Gaulois, Samuel Roy a été l’étincelle offensive, marquant l’unique majeur des siens. Il termine la rencontre avec 100 verges en 21 courses, en plus de trois réceptions pour 30 verges, une performance qui lui a valu le titre de joueur du match pour La Pocatière.

Malgré ce premier revers de la saison, les Gaulois peuvent se dire fiers de leur parcours exceptionnel. Ils retrouvaient la finale du Bol d’Or pour la première fois depuis 1976, un accomplissement marquant pour ce programme remarquable.

« Malgré cette fin de saison crève-cœur, nous pouvons tous être fiers des accomplissements que nous avons faits dans les derniers mois. Nous souhaitons remercier chaque joueur de l’équipe des Gaulois pour avoir mis leur cœur et leur passion sur le terrain! Nous remercions aussi l’équipe d’entraîneurs pour leur dévouement tout au long de la saison, et qui a à cœur la réussite de nos étudiants-athlètes. Merci à vous, nos admirateurs fidèles de nous avoir soutenus, encouragés, et même suivis sur la route pour les matchs à l’extérieur. Votre présence est importante et fait une différence! Merci à tous ceux (et il y en a beaucoup) qui ont contribué de près ou de loin à la grande réussite de notre saison! Les Gaulois 2025 ont tracé un chemin important dans l’histoire de notre équipe, et nous avons qu’une envie : continuer de marcher dans ce chemin pour la prochaine saison! », a déclaré la direction du Cégep de La Pocatière sur la page Facebook de l’équipe.