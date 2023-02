Le Placoteux entame une année « transitoire »

L’heure était au bilan pour l’hebdomadaire Le Placoteux. L’assemblée générale annuelle tenue dans ses locaux le 15 février dernier a permis de lever le voile sur des états financiers positifs, et de préparer les membres de la coopérative de travailleurs à la prochaine année qui s’annonce « transitoire », de l’avis du directeur général Louis Turbide.

L’excédent d’exercice dépasse les 100 000 $ au terme de son année financière conclue le 30 juin 2022, soit la moitié de celui de l’année précédente. La fin de la publicité nationale en lien avec la COVID-19 explique principalement cette baisse importante des revenus, qui a été compensée en partie par une hausse des ventes régionales, mais pas suffisamment pour égaler l’excédent enregistré en 2021. « On savait qu’on se dirigeait vers une année moins importante en matière de profits. Plusieurs des décisions que nous avons prises dans les derniers mois l’ont été en ayant cet aspect en tête », précise le directeur général.

Le changement d’imprimeur — de Transcontinental à Québecor — et le déménagement dans de nouveaux locaux à l’ancien hôtel de ville de Saint-Pascal en sont des exemples. La plupart des employés du journal étant désormais en télétravail, Le Placoteux a estimé qu’il devenait injustifié de conserver des locaux aussi grands que ceux du 491, avenue d’Anjou. Cette assemblée générale annuelle aura d’ailleurs été la dernière à s’y être tenue, puisque le déménagement est prévu avant l’été. « C’est la même chose pour le bureau de La Pocatière qui était dans une aire ouverte. Avec la retraite de notre représentant publicitaire dans le secteur ouest, on a décidé de ne pas le maintenir. Cette décision, avec le bail signé pour nos nouveaux locaux, va nous faire économiser près de 20 000$ annuellement », poursuit Louis Turbide.

Diversification des revenus

Le Placoteux observe un certain ralentissement économique, qui se fait ressentir depuis quelques mois au chapitre publicitaire, et qui serait dû au spectre d’une récession qui rend les annonceurs un peu plus craintifs. Louis Turbide a tenu à préparer les membres à une prochaine année financière qui ne « fracassera pas de records », dans un contexte où le journal procédera tout de même à des investissements importants avec la rénovation de ses futurs locaux. Le ton se voulait tout de même rassurant : « On s’est bien tiré d’affaire durant la COVID, si on se compare avec d’autres hebdos au Québec qui ont dû faire face à d’importants déficits. Notre modèle d’affaires est résilient, et la taille de la coopérative nous positionne avantageusement dans le marché des hebdos au Québec. »

La coopérative mise aussi sur la diversification de ses revenus dans le futur. Dans la dernière année, Le Placoteux est devenu l’actionnaire principal de la revue 100 % Chasse Pêche, disponible gratuitement sur le web. Toujours en démarrage, la revue augmente progressivement son nombre d’abonnés depuis son lancement, et promet de réaliser six numéros en 2023. La plateforme web novatrice développée exclusivement pour cette revue est aussi envisagée comme étant la porte de sortie du Placoteux, advenant « la fin du papier ». « On pense toutefois que le papier a encore de belles années devant lui », affirme Louis Turbide.

Gouvernance

À l’exception des employés, les Gens d’affaires de Saint-Pascal sont les seuls à pouvoir être membres du Placoteux. Le président de l’hebdomadaire et des Gens d’affaires, Jean-Pierre Tirman, a confirmé en assemblée générale qu’une réflexion était entamée afin de mieux refléter la réalité régionale du Placoteux au sein des membres. Le développement récent d’un partenariat avec la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet se veut aussi dans cet esprit.

Des règlements vieux d’une vingtaine d’années et qui sont désuets seront aussi revus au courant de la prochaine année, et ratifiés lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Le Placoteux est accompagné dans cette démarche par la Coopérative de développement régional du Québec.

Au conseil d’administration, de nouveaux administrateurs ont été élus en remplacement de Luc Morneau et de Sébastien Massé. Stéphanie Pelletier du Resto-Pub Le Saint-Pascal, et Philippe Paradis de La Salopette et l’Aventurier joignent l’équipe d’administrateurs, aux côtés de Gabriel Landry de Provigo, et de Jean-Pierre Tirman de la Brûlerie du Kamouraska, reconduit président. Marjorie Ouellet a quant à elle été désignée représentante des employés de la coopérative.