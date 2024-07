Le PQ propose huit mesures au gouvernement pour améliorer les droits des locataires

Puisque nous sommes proches du 1er juillet, Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d’habitation, a exhorté le gouvernement à prendre des mesures convaincantes afin de répondre à la crise du logement. Ces propositions, résultant d’une consultation publique étendue, visent notamment à rétablir la confiance des locataires tout en prévenant les évictions injustifiées.

Joël Arseneau souligne que la mise en œuvre de ces mesures ne nécessite pas de délai significatif ni de coûts additionnels, dépendant principalement de la volonté politique de la ministre concernée, France-Élaine Durenceau.

« À l’approche du 1er juillet, alors que beaucoup de locataires vulnérables vont se retrouver sans logis, on appelle le gouvernement à l’action avec des mesures ciblées, et dont la plupart peuvent être mises en place sans délai et à coût nul. La seule volonté de la ministre suffit, et le pouvoir d’empêcher des situations irréversibles et dévastatrices pour des locataires est dans ses mains », croit Joël Arseneau.

En somme, le PQ propose d’établir un registre public, universel et obligatoire des loyers; de rétablir les dispositions antérieures sur les cessions de bail; d’abolir la clause F du bail pour empêcher les hausses de loyer arbitraires; de renforcer les inspections des logements pour assurer la sécurité et la salubrité; de combattre les rénovictions résultant de sollicitations abusives; d’améliorer l’information et la sensibilisation des locataires sur leurs droits et sur les aides au logement; d’interdire les hôtels clandestins et la location à court terme dans les zones avec un taux d’occupation inférieur à 3 %; et d’accroître les recours légaux des propriétaires contre les cessions à des fins lucratives.

Joël Arseneau a également déploré le bilan du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en matière de logement, qu’il juge négatif.

« Le gouvernement dit tout faire pour stimuler la construction de nouvelles unités, mais son programme, le PHAQ censé remplacer AccèsLogis, est un échec sur toute la ligne. Après six ans, la CAQ doit prendre la mesure et la responsabilité de ses échecs répétés en habitation, et éviter que ce ne soient les locataires qui en subissent les contrecoups », conclut Joël Arseneau.

Mathieu Rivest réagit

Contacté sur les propos du député des Îles-de-la-Madeleine concernant le bilan négatif du gouvernement caquiste en matière de logement, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest n’est visiblement pas en accord avec son collègue péquiste, rappelant que son gouvernement a investi 1,8 milliard dans ce secteur.

« Nous avons aidé à la construction de 15 000 logements en 2023, ce qui est du jamais vu, et n’oublions pas aussi la Loi 31 qui a introduit des changements significatifs en matière de cession de bail, ainsi que la loi 65 visant à protéger les locataires les plus vulnérables tout en favorisant le maintien du parc de logements locatifs existant », a-t-il commenté au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique, en rappelant également que son gouvernement a aussi allégé la bureaucratie et la paperasse, donc le temps d’attente pour la construction de nouveaux logements.