Umano Medical : un fleuron sudcôtois

Umano Medical est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de lits, matelas thérapeutiques et produits complémentaires destinés aux établissements de soins de santé. Son siège social est situé à L’Islet, en Côte-du-Sud. L’entreprise se distingue par son engagement à développer des produits modernes et innovants qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels de la santé et de leurs patients à travers le monde.

C’est un dénommé Joseph Poitras qui, en 1920, lança un petit atelier de soudure dans le village de L’Islet. Avec le temps, son entreprise a évolué pour répondre aux besoins changeants, passant de la soudure initiale à la fabrication de mobilier scolaire et d’autres produits.

Après des années de travail dans la transformation du métal, le propriétaire de l’atelier de soudure remarqua une demande croissante pour de l’équipement médical dans la province. À partir de 1984, Bertec médical sera entièrement spécialisée dans la fabrication de lits d’hôpitaux. Cette activité perdurera pendant plusieurs décennies, jusqu’à ce que Bertec soit acquise en 2000 par Stryker, une entreprise étatsunienne, et prenne le nom de Stryker Bertec.

Comme cela se produit trop souvent, le nouvel acquéreur n’a pas tardé, une fois l’expertise acquise, à annoncer la fermeture de l’entreprise pour la délocaliser vers des cieux plus économiques. Comme l’usine employait alors plus de 350 personnes, la nouvelle créa une onde de choc dans toute la communauté.

Une histoire de résilience et de talent

Qu’à cela ne tienne; animés par le souci de préserver leur expertise et les connaissances accumulées au fil des années, quatre anciens administrateurs de l’entreprise décidèrent de lancer un nouveau projet. Leur ambition étant de répondre aux besoins non satisfaits dans le domaine médical. Les employés sont montés dans ce nouveau train avec enthousiasme, riches de leur savoir-faire et de leur expérience. Umano Medical était née, et ses produits, conçus et réalisés au Québec, ont trouvé leur place sans complexe parmi les plus grandes entreprises de la planète dans le domaine.

Aujourd’hui, Umano Medical poursuit sa croissance. Son équipe, tout comme sa gamme de produits, connaissent une expansion continue. Ayant désormais deux établissements au Québec, un bureau aux États-Unis, et une présence active sur quatre continents, Umano Medical est plus que jamais déterminée à surpasser les attentes des professionnels de la santé à travers le monde.

L’entreprise est donc non seulement un acteur important dans le domaine des équipements médicaux au Québec, mais demeure également un moteur de développement économique et d’innovation dans le secteur des soins de santé à l’échelle internationale. Elle dénombre aujourd’hui plus de 300 employés répartis entre son siège social de L’Islet et son bureau de Lévis.