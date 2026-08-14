Un tournoi pour la Polyvalente

La Fondation de la Polyvalente La Pocatière présente, pour une vingtième année, son tournoi de golf annuel pour soutenir les activités de l’école secondaire, et aider à atteindre les objectifs de réussite éducative des jeunes qui la fréquentent.

Pour atteindre les objectifs de sa mission, la Fondation intervient dans tous les champs d’activité de la Polyvalente, qu’ils soient pédagogiques, sportifs ou culturels. Elle soutient par exemple les voyages humanitaires organisés pour les élèves, et verse annuellement l’une des deux bourses d’excellence décernées à un élève finissant de l’école lors du Gala Pléiade de fin d’année, ainsi que quatre bourses pour les élèves en cheminement particulier.

C’est pour réaliser ces objectifs que la Fondation organise chaque année depuis vingt ans un tournoi de golf fort couru. Il se tiendra cette année le samedi 5 septembre au Club de golf Saint-Pacôme, sous la présidence d’honneur de Danielle Dumais et de ses enfants Denis, Philippe et Édith, en hommage au fondateur Jean Martin, qui a été président de la Fondation pendant 20 ans.

Les inscriptions se font sur le site web de la Fondation : fondation-polylapoc.com.