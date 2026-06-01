Les ravages de la tordeuse des bourgeons de l’épinette : Des pulvérisations aériennes en Côte-du-Sud

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) poursuit cette année ses opérations de pulvérisation aérienne afin de lutter contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) dans plusieurs secteurs de la Côte-du-Sud. Les interventions devaient débuter entre le 27 mai et le 3 juin, si les conditions météorologiques le permettent.

Selon l’avis public diffusé par le ministère, les opérations devraient s’échelonner sur une période de quatre à cinq semaines. Au total, environ 3000 hectares de forêts vulnérables de la région devraient être traités, autant en forêt publique qu’en forêt privée. La zone visée se situe principalement entre L’Islet et La Pocatière, et s’étend jusqu’à Saint-Pamphile.

L’insecte

La tordeuse des bourgeons de l’épinette est un insecte ravageur bien connu dans l’est du Québec. Elle s’attaque principalement aux conifères — notamment aux sapins et aux épinettes — en se nourrissant de leurs aiguilles. Lors des épisodes d’infestation importants, les arbres touchés peuvent subir un affaiblissement majeur, et même mourir après plusieurs années de défoliation répétée.

Afin de limiter les dommages causés par l’insecte, le MRNF utilise un insecticide biologique nommé Bacillus thuringiensis var. kurstaki (BTK). Ce produit est reconnu pour cibler spécifiquement certaines larves d’insectes, tout en ayant un impact limité sur les autres espèces animales et végétales.

Les pulvérisations seront réalisées par la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM), mandatée par le gouvernement du Québec pour mener ce type d’intervention en milieu forestier.

Le ministère précise également que le BTK utilisé dans le cadre de ces opérations est homologué par Santé Canada, et que son utilisation a été jugée sécuritaire pour la santé humaine ainsi que pour l’environnement lorsqu’il est appliqué selon les normes établies.

Information

Les citoyens qui souhaitent obtenir davantage d’informations concernant la tordeuse des bourgeons de l’épinette ou les opérations prévues peuvent communiquer directement avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts par courriel ou par téléphone. Des renseignements supplémentaires concernant les pulvérisations aériennes et le produit utilisé sont également disponibles auprès de la SOPFIM.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette demeure l’un des principaux ennemis naturels des forêts québécoises. Les périodes d’épidémie peuvent s’étendre sur plusieurs années et affecter de vastes superficies forestières, entraînant des conséquences importantes pour l’industrie forestière, les propriétaires de boisés privés et les écosystèmes forestiers.