Le Semoir : Verger de l’Évolution lance un troisième appel de candidature

Le Semoir, une initiative d’écoéducation panquébécoise dont le but est de former les écocitoyens de demain, lance le 3e appel de candidatures pour son programme pédagogique dans Côte-du-Sud; Le Verger de l’Évolution. Les écoles primaires des régions de Montmagny, L’Islet et Kamouraska sont invitées à soumettre la participation de leur classe de 4e année d’ici le 30 juin prochain.

Plusieurs discussions sont en cours avec des entreprises de la région, notamment Matériaux Blanchet, Tourbière Lambert et Plomberie Pascal Dumais. « On sent que de plus en plus de gens sont concernés par la crise climatique, il y a une volonté d’agir croissante. On sent aussi qu’il y a une certaine instabilité économique en ce moment, donc c’est possible que nous ne dépassions pas la campagne de l’an dernier, où nous avions mobilisé plus de 50 000 $ sur trois ans », précise Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution Coop, l’organisation de L’Islet qui chapeaute Le Semoir.