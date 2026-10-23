L’une des victimes du double meurtre à Rivière-du-Loup était de notre région.

Deux jeunes filles du Bas-Saint-Laurent, Cassandre Hamel Hardy 19 ans et Noémie Dionne 24 ans, ont été abattues froidement jeudi en soirée dans le stationnement du restaurant Normandin de Rivière-du-Loup. Noémie Dionne était originaire de Saint-Bruno-de-Kamouraska.

Le drame s’est déroulé rapidement. Un témoin a rapporté avoir entendu des coups de feu aux alentours de 22h, heure à laquelle les policiers ont été avisés. La sergente Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec affirme qu’à leur arrivée sur les lieux, à l’angle du boulevard Cartier et de la rue Plourde, les agents ont constaté que deux femmes qui se trouvaient dans un véhicule automobile, étaient grièvement blessées. Le décès de l’une d’elle a été constaté sur place et l’autre au centre hospitalier de Rivière-du-Loup.

« Puisque leurs décès sont considérés comme des meurtres, c’est le service des enquêtes sur les crimes contre la personne qui a la responsabilité de l’enquête », affirme la sergente Bilodeau, confirmant que les décès semblent avoir été causés par arme à feu. La Sûreté du Québec n’écarte pas l’hypothèse que ce drame soit lié au crime organisé. Personne n’a encore été arrêté et l’enquête se poursuit.

Confrères de travail sous le choc

Noémie Dionne avait travaillé aux Pêcheries Ouellet de Kamouraska cet été. Sous le choc, l’équipe de l’entreprise lui a rendu hommage sur leur page Facebook.

« Noémie Dionne a travaillé avec nous à la poissonnerie cet été. On avait appris à la connaître, à l’apprécier, et elle était aimée de nos clients. Noémie, c’était une fille douce, attachante, qui faisait partie de notre quotidien », lit-on, ajoutant ne pas comprendre.

« On a de la misère à croire qu’une jeune femme qu’on côtoyait encore il y a quelques semaines puisse nous être enlevée de cette façon. C’est incompréhensible et tellement triste. Noémie avait son propre parcours, avec ses hauts et ses bas, comme chacun de nous. Elle méritait de poursuivre sa route, de vivre de belles choses et de profiter de la vie. C’est tellement difficile d’accepter qu’elle soit partie dans des circonstances aussi tragiques. »