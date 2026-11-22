Le journal communautaire L’Écho d’en Haut poursuit son virage numérique avec le lancement d’une toute nouvelle application mobile gratuite, permettant à la population de consulter ses publications directement à partir d’un téléphone intelligent ou d’une tablette.

Présent dans le paysage médiatique régional depuis plus de 43 ans, le journal couvre l’actualité des sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet. Avec cette nouvelle plateforme, l’organisme souhaite faciliter l’accès à l’information locale, tout en s’adaptant aux nouvelles habitudes de lecture de la population.

L’application permet notamment de consulter les plus récentes éditions du journal, mais également de retrouver les publications précédentes, et ce, peu importe l’endroit où se trouvent les lecteurs.

L’application L’Écho d’en Haut est maintenant disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.