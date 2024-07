L’école des Vents-et-Marées lauréate d’une classe verte

L’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle a remporté une classe verte « Le Semoir » d’une valeur de plus de 14 000 $, grâce à sa participation au programme Carbone Scol’ERE avec Co-éco. Cet espace, équipé de bancs, d’un tableau, d’arbres et d’arbustes, est destiné à tous les élèves de l’école pour favoriser le transfert des connaissances en nature.

Co-éco et Le Semoir se sont associées pour créer le concours Gagne ta classe verte, afin de récompenser les efforts des élèves participants à Carbone Scol’ERE. « Cette association démontre qu’heureusement, nous sommes plusieurs organisations à assumer un leadership pour l’écoéducation de notre jeunesse. La crise du climat nous pousse à nous surpasser, à être plus créatifs et rassembleurs », affirme Simon Côté, coordonnateur général du Semoir.

« Quand Co-éco et Le Semoir nous ont approchés pour être un partenaire du prix Gagne ta classe verte, nous avons été charmés par la pertinence de ce projet qui est aligné avec nos valeurs d’entreprise. Tout ce qui a trait aux enfants nous touche. D’ailleurs, le père de votre porte-parole, la comédienne Ève Landry, a longtemps travaillé dans les usines du Groupe Lebel », ajoute Isabelle Mailloux du Groupe Lebel, partenaire financier.

Dans le cadre du programme Carbone Scol’ERE, les élèves ont vécu cinq ateliers de deux heures sur les changements climatiques et les solutions à leur portée. Ils ont fait preuve de créativité et de persévérance en catalysant l’adoption de meilleures habitudes de vie dans leur famille. De l’avis des jeunes, l’expérience préférée fut la course des bacs, au cours de laquelle ils devaient mettre le bon objet dans le bon bac.

« Co-éco réalise le programme Carbone Scol’ERE depuis trois ans. Cette année, nous l’avons présenté dans 24 classes. C’est un réel plaisir de mettre en œuvre ce programme qui permet aux jeunes de s’engager dans une démarche à leur échelle pour faire bouger les choses », souligne Catherine Bédard-Nadeau, agente de sensibilisation chez Co-éco.

Le prix vient reconnaître la pertinence de leurs efforts tout au long de l’année à emboîter le pas dans des petits gestes à leur portée pour contribuer à l’environnement. « L’installation d’une classe verte à l’école de Rivière-Ouelle est accueillie avec beaucoup de joie. L’ajout d’une classe extérieure permettra aux élèves de profiter pleinement de la nature, et d’améliorer leur bien-être à l’école », conclut Tommy Morneau, enseignant de la classe gagnante ayant participé à Carbone Scol’ERE.

Ce prix a été rendu possible grâce au soutien financier de Coop FA, de Groupe Lebel, de Kéops International, et de Quincaillerie Richelieu.