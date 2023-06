L’école primaire de Sainte-Hélène inaugure sa nouvelle serre agropédagogique Les jeunes pousses

Grâce à un projet initié par l’organisme Le Semoir, la toute nouvelle serre dite agropédagogique Les jeunes pousses, installée sur le terrain de l’école primaire de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a été inaugurée le 12 juin.

L’école en question est une habituée du jardinage, puisqu’elle possède déjà des bacs à jardins.« La limite des projets de bacs à jardin, c’est que lorsque les légumes poussent, les jeunes ne sont plus à l’école. Désormais, avec Le Semoir, la serre agropédagogique nous permettra d’amener cette dimension que nous n’avions pas », a expliqué Mme Stéphanie Léveillé.

Bien que le projet ait été initié par Le Semoir, l’équipe-école a dû se mobiliser afin de trouver des partenaires pour le concrétiser. Une somme de 15 000 $ a donc été amassée à cet effet auprès de divers collaborateurs, dont la Municipalité de Sainte-Hélène, l’ITAQ et Desjardins, pour ne nommer que ceux-là.

« Ce projet-là est tellement un bel exemple de ce qu’on peut faire quand tout le monde se met ensemble! Il y a des enseignants qui ont travaillé super fort pour faire en sorte qu’on inaugure cette serre », a déclaré à son tour Mme Véronique Renaud, directrice de l’établissement scolaire.

La serre en question servira plusieurs objectifs pédagogiques, plus spécifiquement pendant les cours de science et technologie, et servira également aux écoliers du préscolaire.

Ultérieurement, les légumes et les fines herbes récoltés seront utilisés dans des projets pour encourager la fibre entrepreneuriale des élèves. À cet égard, certains partenariats pourraient être mis en place avec le camp de jour et des organismes du secteur, afin d’en faire profiter l’ensemble de la collectivité locale.

« Je suis très fière que la Municipalité de Sainte-Hélène participe activement à un projet aussi intéressant que celui présenté ce matin. Cette initiative leur permettra ainsi d’en apprendre davantage sur une multitude de thèmes, dont l’autonomie alimentaire, le jardinage, l’écocitoyenneté, et ce, tout en suscitant l’engagement social. Un gros merci aux professeurs impliqués dans cette démarche, car nous sommes chanceux de pouvoir compter sur vous », a conclu la mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Mme Nathalie Picard, qui a rappelé au passage qu’elle aussi, avait fait son primaire à cet endroit.