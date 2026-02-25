L’enquête préliminaire de l’abbé Christian Bourgault est remise

Accusé d’agression sexuelle, l’abbé Christian Bourgault, qui était prêtre responsable de plusieurs paroisses du Kamouraska, a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup le 13 février dernier. Le dossier, à l’étape de l’enquête préliminaire, n’a pas avancé puisque l’exercice a été remis au 16 mars.

Le prêtre a été formellement accusé le 12 août 2025. Il avait aussitôt été relevé de ses fonctions par l’évêque du diocèse, Mgr Pierre Goudreault. Procédure rarissime, dans un souci de transparence et de bienveillance, Mgr Goudreault avait demandé que les paroissiens en soient avisés publiquement par les célébrants, directement lors des célébrations dominicales du dimanche.

Les gestes qui sont reprochés à l’abbé Bourgault se seraient produits entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2007, à Pohénégamook et à Rivière-Bleue.