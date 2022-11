Les Ambulances de L’Islet-Sud font un don de 50 000 $ à la Fondation de l’Hôpital

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a reçu un don d’importance de 50 000 $ de la part des Ambulances de L’Islet-Sud.

Ce généreux don servira à faire l’achat des nombreux équipements demandés de façon régulière à la Fondation chaque année. Depuis sa création en 1983, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a redonné plus de 2 M$ en investissements pour l’Hôpital de La Pocatière, les installations du CLSC sur tout le territoire du Kamouraska et les deux centres d’hébergement de soins de longue durée situés à Saint-Pacôme et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. « En nous engageant tous, nous pouvons faire plus. C’est pourquoi le conseil d’administration des Ambulances L’Islet-Sud se voit heureux d’apporter son aide à la Fondation en lui remettant ce don », mentionne Mme Rosanne Bourgault, directrice générale des Ambulances L’Islet-Sud.

L’année étant sur le point de s’achever, la Fondation a fait des investissements de plus de 100 000 $ en 2022 et en aura tout autant et même plus pour 2023 avec un projet pour la santé des yeux qui se concrétisera enfin. « Nous remercions chaleureusement les Ambulances L’Islet-Sud de nous accorder cette confiance en nous apportant un soutien majeur dans la réalisation de nos futurs projets », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital