Visons l’équité, la diversité et l’inclusion en politique municipale en Chaudière-Appalaches

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) souhaite rendre public le projet Défi parité+ EDI. Issu d’un financement du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada, ce projet est réalisé à la suite d’une entente de services entre le RGFCA et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD).

Ce projet national se déroulera jusqu’au printemps 2024, et invite les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités à élaborer une politique d’égalité, ainsi qu’un plan d’action favorisant l’atteinte de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes sur leurs territoires respectifs, sous le prisme de l’analyse comparative entre les sexes et intersectionnelle (ACS+).

Le RGFCA a donc la mission d’accompagner et de soutenir la formation de comités mixtes d’égalité EDI composés d’élus, de fonctionnaires des MRC, de citoyens, ainsi que des municipalités participantes dans l’élaboration de politiques et des plans d’action qui les accompagnent. L’objectif est double : lutter contre les obstacles systémiques à la représentation des femmes en politique et au sein des instances municipales en Chaudière-Appalaches, et modifier les structures administratives et sociales du milieu municipal pour qu’elles soient plus accueillantes pour les femmes de tous les horizons — les femmes racisées, celles de la communauté LGBTQ2, les nouvelles arrivantes, les jeunes femmes et celles qui sont âgées, les femmes ayant un faible revenu et celles en situation de handicap.

Ce projet est particulièrement important en Chaudière-Appalaches, considérant que la région représente 12 % des municipalités du Québec, et qu’elle se situe au dernier rang sur 17 au chapitre de la parité au sein des conseils municipaux.

Il est possible d’obtenir de plus amples informations en communiquant avec le RGFCA à entente_egalite@femmesca.com.

Source : Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches