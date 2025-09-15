Mairie de Saint-Aubert : Ghislain Deschênes sollicite un troisième mandat

Le maire de Saint-Aubert Ghislain Deschênes a confirmé au Placoteux qu’il sollicitera un troisième mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain. En poste depuis 2017, après avoir siégé comme conseiller municipal en 2009, il dit vouloir « poursuivre le travail amorcé », et mener à terme plusieurs projets structurants pour sa communauté. Il s’agit d’un changement de cap pour lui qui avait par le passé laissé entendre qu’il ne briguerait pas un autre mandat.

Depuis novembre 2021, le conseil municipal de Saint-Aubert a multiplié les réalisations. Sur le plan environnemental, la Municipalité a adopté un plan de protection du lac Trois-Saumons et de ses bassins versants, en plus d’instaurer un comité en environnement et en développement durable. Une nouvelle descente à bateaux, un système de lavage d’embarcation, la distribution de 175 composteurs domestiques et la végétalisation des rives du lac comptent parmi les mesures phares.

Côté infrastructures, Saint-Aubert a fait l’acquisition de l’ancienne caisse Desjardins et planche sur son avenir, notamment pour y déménager la bibliothèque et une garderie. Des investissements ont aussi été consentis à la caserne de pompiers, aux loisirs et aux routes, incluant la réfection de la rue des Loisirs et du chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons.

« On a fait beaucoup, mais il reste encore à accomplir, notamment le déménagement de la bibliothèque et de la garderie. On veut concrétiser ce projet dans le prochain mandat », insiste M. Deschênes qui rappelle que la Municipalité est toujours en recherche de subventions pour combler un manque à gagner d’environ 100 000 $. « On a fait des demandes au député Rivest en ce sens », ajoute-t-il.

Une vision claire pour l’avenir

Parmi ses priorités, le maire sortant met aussi de l’avant la protection du lac Trois-Saumons, qu’il décrit comme un joyau naturel à préserver. La Municipalité a récemment embauché une personne chargée de surveiller la descente à bateaux afin d’éviter l’introduction d’espèces envahissantes.

M. Deschênes souhaite également développer de nouveaux espaces résidentiels en réponse à la forte demande en logements, et poursuivre la modernisation des services municipaux. « On manque d’appartements dans le coin. On a acquis des terrains près de la rue des Loisirs, et on réfléchit à un développement domiciliaire », explique-t-il.

Fusion des services, mais pas des municipalités

Interrogé sur le dossier sensible des regroupements municipaux de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnaies, le maire sortant nuance sa position. « Je suis favorable à une fusion de services, mais pas à une fusion municipale. Je veux garder notre identité et le nom de Saint-Aubert », affirme-t-il, en ajoutant qu’il souhaite que les citoyens soient ultimement appelés à trancher la question par référendum. « Ce n’est rien contre Saint-Jean-Port-Joli, je paye déjà personnellement des taxes là-bas. Mais je suis un fier Aubertois et je veux le demeurer », précise-t-il.

Une passion intacte malgré les défis

Bien qu’il ait connu des ennuis de santé au cours de son deuxième mandat, l’homme de 61 ans assure être prêt à poursuivre. « Je dirais que je suis à 75 %, mais j’ai encore le goût et la passion. J’aime parler avec le monde, rester connecté avec les citoyens. De plus, j’ai une très bonne relation avec les employés municipaux, notamment avec notre nouvelle directrice générale », a-t-il conclu.