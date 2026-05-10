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Les billets sont en vente pour la Loterie qui fait du bien

Image de Eliane Vincent

Eliane Vincent

Les prix incluent une escapade dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Photo : Courtoisie

On peut se procurer des billets pour la loterie de l’Association du cancer de l’Est du Québec jusqu’au 10 juin à 10 h. Les acheteurs courent la chance de gagner 16 prix d’une valeur totale de près de 50 000 $, tout en aidant l’organisme d’offrir des services essentiels aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches sur les territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

L’Association espère ainsi amasser 2 millions $. Elle en est à mi-chemin de cet objectif, qui se traduira en accompagnement, en soutien, en hébergement et en services pour les personnes atteintes de cancer.

Les billets sont offerts au coût de 12 $ chacun, ou cinq billets pour 55 $, et dix billets pour 100 $. On se les procure en ligne au www.lotoquifaitdubien.org, ou en balayant le code QR qui se retrouve sur le matériel promotionnel de l’Association. On peut aussi se les procurer en se présentant à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, à la Fondation Action santé de La Matapédia, à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, à la Fondation du CSSS du Rocher-Percé et à la Fondation Santé Côte-de-Gaspé.

Cette année encore, les prix offerts comportent des escapades aux Îles-de-la-Madeleine, à l’île d’Anticosti, à Percé, sur la Côte-Nord, et dans les Chic-Chocs en Gaspésie, entre autres, ainsi que des prix en argent.