Les billets sont en vente pour la Loterie qui fait du bien

On peut se procurer des billets pour la loterie de l’Association du cancer de l’Est du Québec jusqu’au 10 juin à 10 h. Les acheteurs courent la chance de gagner 16 prix d’une valeur totale de près de 50 000 $, tout en aidant l’organisme d’offrir des services essentiels aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches sur les territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

L’Association espère ainsi amasser 2 millions $. Elle en est à mi-chemin de cet objectif, qui se traduira en accompagnement, en soutien, en hébergement et en services pour les personnes atteintes de cancer.

Les billets sont offerts au coût de 12 $ chacun, ou cinq billets pour 55 $, et dix billets pour 100 $. On se les procure en ligne au www.lotoquifaitdubien.org, ou en balayant le code QR qui se retrouve sur le matériel promotionnel de l’Association. On peut aussi se les procurer en se présentant à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, à la Fondation Action santé de La Matapédia, à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, à la Fondation du CSSS du Rocher-Percé et à la Fondation Santé Côte-de-Gaspé.

Cette année encore, les prix offerts comportent des escapades aux Îles-de-la-Madeleine, à l’île d’Anticosti, à Percé, sur la Côte-Nord, et dans les Chic-Chocs en Gaspésie, entre autres, ainsi que des prix en argent.