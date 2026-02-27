Travailleurs étrangers temporaires : La TREMCA interpelle les députés de la région

La Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) demande aux députés provinciaux et fédéraux de la région de clarifier publiquement leur position dans le dossier des travailleurs étrangers temporaires (TET), et d’indiquer les actions concrètes qu’ils entendent entreprendre.

Réunis le 9 février dernier à Saint-Lazare-de-Bellechasse, les élus ont adopté une résolution en ce sens, estimant que les récents changements aux programmes d’immigration temporaire et permanente créent une incertitude préoccupante pour plusieurs entreprises et travailleurs de la région.

La Chaudière-Appalaches, rappelons-le, fait face depuis plusieurs années à une pénurie structurelle de main-d’œuvre, notamment dans les secteurs manufacturier et agroalimentaire. Dans ces domaines, les travailleurs étrangers temporaires occupent des postes essentiels au maintien des activités.

Or, certaines modifications administratives pourraient forcer des travailleurs actuellement en poste à quitter le pays dans un avenir rapproché, ce qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité économique régionale.

La TREMCA appelle ainsi à une action concertée des gouvernements du Québec et du Canada afin de mettre en place des solutions transitoires permettant le maintien des travailleurs concernés, et d’éviter des perturbations majeures pour les entreprises locales.

« Les travailleurs étrangers temporaires jouent un rôle essentiel dans plusieurs entreprises de Chaudière-Appalaches. Les départs potentiels liés aux récents changements administratifs représentent un risque réel pour la stabilité de secteurs clés de notre économie locale. Nous demandons à nos députés de nous faire connaître clairement leur position, et les démarches qu’ils comptent entreprendre pour soutenir la région », a déclaré Daniel Turcotte, président de la TREMCA.