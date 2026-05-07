Les Canadiens souhaitent un soutien fédéral aux médias

Selon un nouveau sondage réalisé auprès de 2404 adultes pour Médias d’info Canada entre décembre 2025 et janvier 2026, 68 % des Canadiens estiment que le gouvernement fédéral devrait adopter une approche « Achetez canadien », et consacrer un pourcentage de son budget publicitaire aux médias détenus par des intérêts canadiens.

« Bien conçue, une réserve publicitaire de 25 % pour les médias d’information permettrait au gouvernement du Canada de rejoindre les 86 % de Canadiens qui consultent du contenu de presse chaque semaine », a déclaré Paul Deegan, président et directeur général de Médias d’info Canada.

En 2024, le gouvernement de l’Ontario a ordonné aux quatre plus grandes agences gouvernementales (LCBO, Ontario Cannabis Store, Metrolinx et la Société des loteries et des jeux de l’Ontario) d’allouer au moins 25 % de leurs dépenses publicitaires annuelles aux éditeurs ontariens. Le gouvernement a pris un engagement similaire concernant ses propres dépenses publicitaires. Cela a eu un impact immédiat et notable sur de nombreux médias d’information.

« La réserve publicitaire du gouvernement de l’Ontario pour l’information permet de garder les rares investissements publicitaires au Canada, et a fait une grande différence pour les éditeurs de journaux communautaires de l’Ontario au cours de la dernière année et demie », a déclaré Gordon Cameron, directeur général de l’Ontario Community Newspapers Association.

L’organisation à but non lucratif états-unienne Rebuild Local News a constaté que les réserves publicitaires présentent plusieurs avantages. Premièrement, elles peuvent fournir des revenus substantiels aux organes de presse locaux, et contribuer à l’essor du journalisme communautaire. Deuxièmement, il s’agit d’argent que le gouvernement dépense déjà — et non de nouveaux fonds — ce qui n’exige donc pas d’augmenter les budgets de l’État ou des collectivités locales ni de hausser les impôts. Troisièmement, les messages du gouvernement devraient toucher l’ensemble des habitants, y compris ceux qui n’utilisent pas forcément les grands médias. Quatrièmement, en tant que publicité, il s’agit d’un paiement pour un service rendu, et non d’une subvention à proprement parler. Enfin, la publicité dans la presse communautaire aide le gouvernement à être plus efficace en touchant des publics par le biais de publications communautaires et ethniques qui jouissent d’une plus grande confiance au sein de leurs communautés.

Une étude réalisée en 2024 par Plus Company sur les effets de la confiance sur l’efficacité publicitaire au Canada a conclu qu’il existe une hausse nette et mesurable de l’attachement à la marque lorsque la publicité est diffusée dans un environnement d’information de confiance. Cette « prime de confiance » est un puissant levier dont les annonceurs peuvent tirer parti pour renforcer la perception de leur marque, et bâtir des liens plus solides avec les consommateurs.

Alors que la confiance prend de plus en plus d’importance dans le paysage médiatique actuel, s’associer à des éditeurs d’information crédibles constitue une occasion précieuse pour les marques de bénéficier de l’effet de halo, et d’accroître leur crédibilité auprès de leur clientèle cible.

Source : Médias d’info Canada