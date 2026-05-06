Transport collectif : La MRC de L’Islet adopte une nouvelle grille tarifaire

La MRC de L’Islet a adopté une nouvelle grille tarifaire pour son service de transport de personnes, une première révision en cinq ans. La proposition, déposée par Nathalie Chouinard, mairesse de Saint-Omer, a été entérinée à l’unanimité, et est entrée en vigueur le 1er avril dernier.

Depuis le 1er janvier 2021, la MRC assume les responsabilités liées au transport adapté de L’Islet-Nord. Elle a également conclu une entente avec l’organisme de L’Islet-Sud, afin de permettre aux citoyens d’utiliser les places non occupées dans les transports adaptés réguliers.

Les tarifs étant demeurés inchangés au cours des dernières années, la MRC estime qu’un rajustement était nécessaire, notamment en raison de certaines disparités entre les secteurs nord et sud ainsi, que de l’évolution des coûts d’exploitation.

Parmi les modifications apportées, le tarif des déplacements de longue distance, dont la demande est en croissance — notamment vers La Pocatière —, passera de 5 $ à 10 $ par transport. Les déplacements à partir de municipalités limitrophes, comme Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies, demeureront fixés à 5 $.

Pour les déplacements locaux, une hausse de 0,25 $ est prévue. La MRC introduit également un arrondi des tarifs afin de simplifier les paiements à bord des véhicules, par exemple en fixant un tarif à 4 $ plutôt que 3,75 $.

La nouvelle grille tarifaire maintient par ailleurs les rabais de volume, notamment par l’achat de billets en paquet de dix, afin de favoriser l’utilisation du service et de faciliter les transactions. La MRC prévoit assurer une communication adéquate de ces changements auprès des usagers, en collaboration avec son Service des communications, afin d’en faciliter la mise en œuvre.