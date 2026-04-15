Les Cercles de Fermières en congrès à Saint-Pascal

La Fédération 05 Les Appalaches des Cercles de Fermières du Québec tiendra son congrès régional annuel et son assemblée générale annuelle le 7 mai prochain, au Centre socioculturel de Saint-Pascal, dans le secteur du Kamouraska.

Les assises débuteront à compter de 9 h 30, et réuniront les membres de la fédération pour cette rencontre annuelle. En marge de l’événement, le public est invité à visiter une exposition sous le thème Travaillons en équipe, mettant en valeur les réalisations en arts textiles produites au cours de la dernière année. Cette exposition sera accessible le mercredi 6 mai de 19 h à 21 h, ainsi que le jeudi 7 mai de 12 h à 13 h 30. Les membres des Cercles de Fermières de la Fédération 05 seront sur place pour accueillir les visiteurs, et présenter les œuvres issues des concours en arts textiles.

Pour information, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Marie Lemoine, responsable du comité des communications, au 418 970-0623, ou par courriel à communications.fed05@cfq.qc.ca.