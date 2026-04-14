L’esprit de l’Ouest s’installe en Côte-du-Sud

D’ici un mois, les amateurs de style country western de la Côte-du-Sud n’auront plus à parcourir des kilomètres pour s’équiper. La boutique L’Esprit de l’Ouest ouvrira ses portes le 26 avril prochain au 40, boulevard Taché Ouest à Montmagny.

Derrière ce nouveau commerce, on retrouve Louise Thibault, déjà bien connue dans la région comme propriétaire de l’Animalerie Montmagny. Avec ce projet, soutenu par la Société de développement économique de Montmagny, l’entrepreneure ajoute une nouvelle corde à son arc en proposant une offre spécialisée en vêtements et d’accessoires western, un créneau encore peu exploité localement.

Boulet, Stetson, Wrangler, Ariat et autres, la boutique misera sur des marques reconnues, souvent difficiles à trouver dans la région. « Exclusivité » et « qualité » sont d’ailleurs, selon la propriétaire, les deux mots qui résument le mieux la vision derrière ce nouveau commerce.

Investie dans le projet depuis environ six mois, Louise Thibault affirme avoir réussi à conclure des ententes avec plusieurs grandes marques du milieu western, ce qui permettra de limiter les achats à l’extérieur de la région.

La boutique proposera une vaste sélection de vêtements et d’accessoires pour toute la famille. Une section décoration sera également aménagée, avec notamment des crânes d’animaux, des tapis en peau, et différents éléments décoratifs inspirés de l’univers western.

« Mon idée initiale était de déménager l’espace équestre de l’animalerie dans l’édifice d’à côté, et d’y greffer une boutique de vêtements, notamment pour suivre la forte tendance country western tout en contrant mes problèmes de stationnement. Je me suis toutefois rapidement aperçue que j’avais beaucoup trop de marchandise ! Les services offerts à l’animalerie sont donc restés en place, tandis que le 40, boulevard Taché Ouest sera entièrement voué aux vêtements et à la décoration », explique Louise Thibault, qui se dit fière d’avoir conclu des ententes avec des marques d’envergure.

Une ouverture festive

L’ouverture officielle se tiendra le dimanche 26 avril, de 11 h à 17 h. Pour l’occasion, plusieurs activités sont prévues, avec de la danse country et un chansonnier. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de détails en consultant la page Facebook de l’Animalerie Montmagny, ou en communiquant directement avec le commerce.