Saint-Jean-Port-Joli : La campagne Biscuit sourire de Tim Hortons est de retour

Le restaurant Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli renouvelle son engagement envers la communauté en lançant l’édition 2026 de la campagne Biscuit sourire. L’initiative se déroulera du 27 avril au 3 mai prochain, et vise encore une fois à soutenir financièrement des organismes locaux.

Cette année, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet a été choisie à titre d’organisme bénéficiaire. Active depuis plus de 30 ans, la Fondation joue un rôle clé dans l’amélioration des soins de santé offerts à la population du territoire.

L’ensemble des profits générés par la vente des biscuits sera réinvesti pour venir en aide aux personnes vulnérables, notamment les aînés et les patients en soins palliatifs. Les besoins sont bien réels : en 2025 seulement, plus de 10 000 $ ont été investis pour couvrir des dépenses essentielles telles que l’achat de médicaments non remboursés, les repas, le transport, et d’autres formes de soutien.

Le président de la Fondation, Michel Pelletier, lance d’ailleurs un appel à la mobilisation. Il invite la population, les organismes, les entreprises et les commerces de la région à participer en grand nombre à cette campagne. Une prévente est également offerte : il est possible de passer une commande ou de remplir le formulaire disponible sur le site de la Fondation.

La population est aussi invitée à surveiller la publicité entourant la campagne, et à se rendre directement à la succursale de Tim Hortons située sur la route 204 à Saint-Jean-Port-Joli pour se procurer ces biscuits emblématiques.

Chaque biscuit acheté représente un geste concret pour soutenir un organisme d’ici, fidèle à sa mission : « S’investir avec soin pour les gens d’ici ».