Les chevaliers de Sainte-Anne-de-la-Pocatière remettent « Des manteaux pour les Mômes »

Cette collaboration vient soutenir l’organisation laïque catholique qui a pour mission de vivre le message de l’Évangile par le partage et le don. L’organisme caritatif a récemment remis, discrètement, les vêtements à des enfants dans le besoin par le biais d’enseignants de niveau primaire dans les écoles de La Pocatière, de Saint-Onésime-d’Ixworth et de Rivière-Ouelle. Ces territoires sont desservis par le conseil 5425.

Les manteaux sont confectionnés au Canada, pour le climat canadien, et sont achetés à prix réduit grâce au volume que procure le programme vedette, « Des manteaux pour les Mômes ». À travers les États-Unis et le Canada, des centaines de milliers de manteaux d’hiver neufs ont été distribués aux enfants depuis l’origine du programme. L’œuvre est possible grâce au dévouement des conseils. Le Québec compte de nos jours quelque 475 Conseils actifs et 77 500 membres en règle.