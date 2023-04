Les chevaux de la Côte-du-Sud ont une histoire, partie 2

La valorisation du cheval canadien devient un enjeu important dans la seconde moitié du 19e siècle. Pourquoi?

Durant les années 1850, plusieurs constatent que le cheval canadien est en péril. On cherche alors des solutions pour sauvegarder cette race grâce au croisement des sous-espèces. François Pilote, le fondateur de l’école d’agriculture de Sainte-Anne, propose de croiser le Clydesdale avec un cheval canadien pour renforcer la race. Mais cette option est critiquée par ceux qui cherchent à conserver la pureté de la race. Devant le manque de connaissances en médecine vétérinaire à l’époque, certains réclament au gouvernement la tenue d’un livre de généalogie du cheval canadien.

Sur la Côte-du-Sud, on se préoccupe également de la question. La première ferme expérimentale fédérale est mise sur pied en 1910 à La Pocatière. Si elle concentre ses recherches sur la production laitière et les cultures fourragères, elle accueille en 1940 un élevage de chevaux canadiens; sept juments et un étalon. Du troupeau Sainte-Anne, comme on l’appelait à l’époque, naîtront 21 poulains entre 1941 et 1950.

Jusque dans les années 1930, ce sont des marchands régionaux qui profitent de l’élevage équin. Dans les années suivantes, on assiste à la création des premiers syndicats d’élevage de chevaux. Le premier est créé à Montmagny en 1932. Il est suivi par ceux de L’Islet (1935) et de Kamouraska (1939). Ces syndicats auront entre autres pour mission de préserver la race chevaline canadienne.

Les chevaux canadiens et d’autres croisements de la race sont à l’honneur lors de l’exposition régionale annuelle des chevaux de l’école d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’événement attire de nombreux éleveurs provenant de la province. Organisée jusqu’au début des années 1950, celle-ci a d’ailleurs contribué à valoriser les chevaux élevés dans la région et à la Ferme expérimentale de La Pocatière. Remarquons enfin que le cheval canadien fait partie du patrimoine du Québec.

Pour en savoir davantage, consultez le livre Le cheval canadien, histoire et espoir de Claude Richer et Pearl Duval, en collaboration avec Carolane Grenier, publié en 2015 chez Septentrion. Consultez également le chevalcanadien.org.