Tchin-tchin! : Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. « À la vôtre! »

Quintas de Melgaco Astronauta Vinho Verde 2021

18,95$ – 13491161 – 11 % – 1,8 g/l

Aníbal José Coutinho est un œnologue et critique vinicole très respecté du Portugal. Sa gamme de vins Astronauta met en lumière des cépages emblématiques de différentes régions de son pays, et reçoit les éloges des critiques partout dans le monde. Celui-ci est élaboré à partir du cépage arinto, un raisin autochtone du Vinho Verde que l’on retrouve généralement dans les assemblages et rarement en monocépage. L’arinto produit des vins vifs qui peuvent avoir un bon potentiel de garde. Celui-ci est prêt à boire et présente des notes prédominantes de citron, de pamplemousse et de silex, sur une finale saline. Parfait pour la saison des crevettes nordiques et du crabe des neiges.

Château Pesquié Ventoux Édition 1912m

16,95 $ — 743 922 – 14 % — 3,4 g/l

En France, dans la vallée du Rhône, la région du Ventoux s’étend dans un cadre magnifique entre les Alpes et la Méditerranée. Le Château Pesquié est un domaine familial situé au pied du mont Ventoux, et au cœur du Parc naturel régional du Mont-Ventoux et de sa réserve de biosphère classée au patrimoine de l’UNESCO pour sa biodiversité exceptionnelle. Au sein de la famille Chaudière, Alexandre et Frédéric représentent la troisième génération de vignerons et mènent leurs vignes avec rigueur et précision, selon les principes de la biodynamie. Dans un rapport qualité-prix exceptionnel, les frères ont choisi des vignes d’altitude de grenache (70 %) et de syrah (30 %) pour l’assemblage Édition 1912m qui évoque le point culminant du mont Ventoux. Dans les vins, l’altitude est synonyme de fraîcheur. Elle apporte de l’équilibre à la richesse de ce vin qui présente des notes de violette, de petits fruits rouges frais, de réglisse, de poivre et de garrigue en finale. À déguster avec un poulet rôti ou une brochette de bœuf et des légumes grillés.

Question des lecteurs

Pourquoi le vinho verde est-il pétillant, alors qu’il ne s’agit pas d’un vin mousseux?

Les vins du Vinho Verde sont parfois pétillants, car on leur ajoute un peu de gaz carbonique à l’embouteillage. C’est une technique qui permet de conserver le vin en évitant d’ajouter trop de sulfites, bien que dans la région plusieurs vignerons le font pour maintenir un style traditionnel. Anciennement, dans le Vinho Verde, on embouteillait tellement rapidement après la vendange qu’il restait encore dans les vins du gaz carbonique produit par la fermentation. Certains vignerons en ajoutent aujourd’hui pour recréer la signature ancestrale et donner un effet rafraîchissant aux vins. Mais les bouteilles ne contiennent pas assez d’unités de pression pour que le vin soit classé dans la catégorie des vins mousseux.

À votre santé!