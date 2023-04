Les chevaux ont une histoire sur la Côte-du-Sud, partie 1

L’arrivée des chevaux marque un moment important pour les habitants de la Nouvelle-France. Si le premier débarque à Québec en 1647 pour être donné à Charles Huault de Montmagny, il faut attendre une vingtaine d’années pour que leur nombre augmente.

Les douze chevaux qui arrivent à Québec en 1665 donnent naissance au cheval canadien. À l’époque, il faut beaucoup de sous pour en acquérir un. Les premiers que l’on trouve dans la région se retrouvent à Cap-Saint-Ignace en 1685. Certains habitants ne tardent pas à les adopter et à les utiliser pour diverses tâches et pour se déplacer en carriole. Une ordonnance de Gilles Hocquart en 1713 nous apprend que plusieurs habitants de Kamouraska possèdent des chevaux. L’intendant leur demande de ne pas laisser vaquer leurs bestiaux et chevaux le soir sur les grèves, car certains forcent des clôtures et nuisent aux grains et prairies des habitants et du curé Jean Ménage. Nonobstant les chicanes de clôtures, le cheval deviendra indispensable.

Le cheval canadien a été utilisé à des fins de loisirs au 19e siècle. En 1825, peu de temps après la création de la Société auxiliaire d’agriculture de Kamouraska, de Saint-André et de Rivière-du-Loup, on organisait un concours pour le meilleur cheval de race canadienne appartenant à un cultivateur. Pour mesurer leur vitesse en 1855, et pour se divertir, certains habitants de Kamouraska avaient même aménagé une piste de course près du village. Les courses de chevaux deviennent fort populaires. En 1883, on en voit un peu partout, notamment à l’Anse à Gilles.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, on voit apparaître les premiers éleveurs de chevaux. Charles Dumais, à Saint-Denis, est l’un des premiers à exploiter ce commerce vers 1859. Ludger Têtu, médecin et homme d’affaires de Rivière-Ouelle, pratique l’élevage et la vente de chevaux durant les années 1860. On découvrira son apport à la médecine vétérinaire dans notre article. Pour en savoir plus : https://leplacoteux.com/cest-a-la-pocatiere-que-les-tout-premiers-cours-dart-veterinaire-au-quebec-ont-ete-donnes/.