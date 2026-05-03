Les dimanches seront classiques cet été à Rivière-Ouelle

Un rendez-vous musical gratuit s’installe à Rivière-Ouelle tout l’été. La Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle lance une nouvelle série de concerts présentés tous les dimanches après-midi, du 28 juin au 6 septembre, à l’église Notre-Dame-de-Liesse.

Intitulé Les Après-midis classiques de Rivière-Ouelle, l’événement se déroulera dès 14 h, et proposera des prestations d’environ 75 minutes. L’initiative vise à offrir une vitrine accessible aux musiciens amateurs et semi-professionnels de la région, peu importe leur niveau d’études.

Jeunes et adultes seront invités à monter sur scène pour partager leur passion musicale devant un public décrit comme « averti et indulgent ». L’objectif est clair : permettre aux interprètes de s’accomplir musicalement, sans nécessairement atteindre un niveau professionnel, tout en donnant à leurs proches l’occasion d’apprécier le chemin parcouru.

Le projet repose sur une approche résolument communautaire. Les organisateurs souhaitent créer un espace de rencontre où se côtoient familles, amis, aînés et touristes de passage. Chaque représentation devient ainsi un moment de socialisation et de découverte culturelle, dans une atmosphère conviviale.

En misant sur la régularité des rendez-vous dominicaux, la Corporation entend aussi enrichir l’offre estivale de Rivière-Ouelle, et contribuer à son dynamisme culturel et touristique. Fondée en 1984, la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle a pour mission de promouvoir et de préserver le patrimoine local. Elle coordonne également différentes initiatives visant à soutenir l’essor touristique de la municipalité et de sa région.