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LIRE LE JOURNAL

Un jeune de Sainte-Louise décoré de la médaille de la lieutenante-gouverneure

Image de José D. Soucy

José D. Soucy

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte et Laurent Harton. Photo : Facebook

La Municipalité de Sainte-Louise souligne une distinction remarquable au sein de sa communauté.

En effet, Laurent Harton, fils de Jean-Pierre Harton et d’Andréanne Nadeau, résident de Sainte-Louise, s’est vu décerner la Médaille de la lieutenante-gouverneure du Québec. Cette reconnaissance prestigieuse met en lumière son engagement, sa persévérance et son implication, faisant de lui une source d’inspiration pour toute la communauté.

« Sainte-Louise peut désormais compter parmi ses paroissiens un jeune citoyen honoré par cette distinction d’envergure. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations, et lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de ses projets », déclare la Municipalité.