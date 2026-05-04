Qui a assassiné le père Paco ?

Un monde sans dieux, de Jean Lemieux, est le neuvième volet des enquêtes du sergent-détective André Surprenant.

Le meurtre d’un prêtre, le 8 novembre 2015, est le point de départ de cette intrigue dont l’action se passe principalement à Montréal. Qui a assassiné le père Francisco Bernal, alias père Paco, l’ami des défavorisés du sud-est de Montréal, et dont le cadavre lardé de coups de couteau a été retrouvé derrière l’église Notre-Dame-de-Guadalupe ? Qui pouvait bien en vouloir à cet homme engagé, grand défenseur des prostituées, des itinérants et des travailleurs saisonniers exploités par des employeurs sans scrupules ?

En fouillant le passé du « prêtre en bicycle », l’enquêteur et ses collègues découvrent qu’il avait été journaliste en Colombie, qu’il enquêtait sur les cartels, et qu’en représailles, ces derniers avaient enlevé et probablement exécuté son épouse Dolores. Cette tragédie a eu deux conséquences : sa fuite au Canada et sa vocation de prêtre.

Mais il y a plus… Il fréquentait Jessica, une libraire de Chambly, et s’apprêtait à défroquer pour vivre avec elle ! Deux hommes s’opposaient vivement à cette relation : le frère de Jessica, un homme brutal et sans scrupules, qui pratique l’exploitation éhontée de migrants, et son ex-mari, un type vindicatif et jaloux. Les deux hommes deviennent des suspects potentiels.

Mais Surprenant et son équipe ne sont pas au bout de leurs peines, car une jeune prostituée mexicaine, une protégée de la victime, disparaît, ce qui met un caïd local, chef des Bleus, trafiquant de drogue et tenancier de bordel, dans la ligne de mire des policiers ! De plus, un cas de corruption au sein du groupe de flics, et le meurtre du ripou concerné viennent compliquer leur tâche.

Sans être un thriller haletant, ce récit captivant est plutôt un modèle exemplaire de roman de procédure policière, dont les héros sont des professionnels qui agissent méthodiquement, selon les règles du genre : examen minutieux des scènes de crime, autopsie, interrogatoires de témoins et de suspects, etc. Avec en prime, un dénouement crédible et satisfaisant. La série, écrite par Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau, a été adaptée à la télé par Yannick Savard en 2023.