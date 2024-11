Les étoiles montantes de l’agroalimentaire brillent

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a célébré la réussite des diplômés de la 60e promotion lors de deux événements distincts, dont un tenu au campus de La Pocatière. Cet événement a permis de mettre en lumière les accomplissements de 71 nouveaux diplômés, portant à plus de 13 000 le nombre de finissants depuis la fondation de l’ITAQ en 1962.

Lors de cette cérémonie, plusieurs distinctions ont été remises. Lou Guay, du programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole, a été honorée en recevant la Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada pour ses résultats scolaires exceptionnels. Elle s’est également vu décerner la Médaille d’excellence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec récompensant la meilleure moyenne de son programme.

D’autres diplômés du campus de La Pocatière se sont également distingués, dont Josyane Pelletier pour son parcours en Technologie des productions animales, Allison Bettez en Techniques équines, Andréanne Fortin en Technologie de la production horticole agroenvironnementale, et Pierre-Frank Therrien en Technologie des procédés et de la qualité des aliments. Ces récompenses soulignent non seulement leurs efforts scolaires, mais aussi leur potentiel à contribuer au secteur agroalimentaire québécois.

L’événement a également mis en lumière la réussite des étudiants ayant complété la formation professionnelle en productions animales offerte en partenariat avec le Centre de services scolaire des Phares. Ce programme, en place depuis plus de 20 ans, témoigne de l’engagement de l’ITAQ à offrir des formations adaptées aux réalités de l’industrie agroalimentaire.

« Cette 60e cohorte incarne la résilience et l’adaptabilité. Les défis que vous avez relevés démontrent votre capacité à faire face à l’avenir avec confiance », a souligné Karine Mercier, directrice générale de l’ITAQ, dans son discours, félicitant ainsi les diplômés pour leur persévérance dans un contexte en constante évolution. (M.L.)