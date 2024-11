Pionnière du journalisme et figure de proue de la condition féminine : Aline Desjardins reçoit le prix René-Lévesque

La journaliste et animatrice Aline Desjardins, originaire de Saint-Pascal, a été couronnée du Prix René-Lévesque, en hommage à son impact profond sur le journalisme québécois, et à son engagement pour la condition féminine. Son parcours exceptionnel s’étend sur plus de 40 années, dont une grande partie consacrée à la Société Radio-Canada, où elle a marqué les esprits par sa détermination et sa vision.

Dès les années 1960, Mme Desjardins a brisé des barrières en devenant l’un des visages féminins de l’information publique. Sa carrière a été marquée par l’émission emblématique Femme d’aujourd’hui diffusée de 1966 à 1979. Avec près de 3000 épisodes d’une heure, cette série quotidienne a abordé des sujets variés allant de la vie familiale à l’actualité sociale, tout en plaçant la voix des femmes au premier plan.

Sous sa direction, et avec son talent de journaliste, Femme d’aujourd’hui est devenue une tribune unique pour la condition féminine, à une époque où la place des femmes dans les médias restait limitée. L’émission a ainsi non seulement contribué à informer, mais aussi à mobiliser et à sensibiliser sur des questions cruciales de l’époque.

Dans un message empreint de réflexion à propos du prix du journalisme qu’elle a reçu, Aline Desjardins a déclaré : « On n’a pas toujours cru que les femmes qui travaillaient à Femme d’aujourd’hui étaient de vraies journalistes, alors je suis ravie de voir que les temps ont changé! » Cette citation illustre bien la résilience et le courage dont elle a fait preuve en affrontant des préjugés pour démontrer que le journalisme au féminin avait sa place et son importance dans le paysage médiatique québécois.

« La portée sociale de Mme Desjardins a transformé la perception du journalisme féminin au Québec. Grâce à sa ténacité et à sa vision novatrice, elle a fait de Femme d’aujourd’hui une pierre angulaire de la Révolution tranquille, et son héritage inspire encore aujourd’hui », note Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, saluant la contribution de Mme Desjardins.

Reconnue pour son professionnalisme et pour son engagement, Aline Desjardins n’a cessé de repousser les frontières du journalisme en explorant des thèmes jusque-là rarement abordés dans les médias. Elle a su mettre en lumière des enjeux de société, et a soutenu les luttes pour l’égalité des genres, contribuant ainsi à une meilleure représentation des femmes dans l’espace public.

Le prix René-Lévesque, décerné dans le cadre des Prix du Québec 2024, vient couronner un parcours aussi inspirant qu’influent, qui résonne et résonnera auprès des générations actuelles et futures. La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 29 octobre au Musée national des beaux-arts du Québec.