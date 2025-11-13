Les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière se qualifient pour le Bol d’Or

Après près d’un demi-siècle de patience, les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière retournent au match ultime. En remportant une éclatante victoire de 49 à 27 face au Collège Champlain Saint-Lambert en demi-finale, l’équipe s’est taillé une place historique en finale du Bol d’Or, une première depuis 1976.

Cette performance est le fruit d’un effort collectif exceptionnel. La défense, les unités spéciales et un jeu au sol redoutable ont tous contribué au triomphe. « Nous nous sommes bien préparés toute la semaine, et ça a paru une fois sur le terrain, nous avons bien exécuté le plan de match », a souligné Samuel St-Pierre, capitaine et secondeur des Gaulois.

L’entraîneur-chef Marc Chouinard s’est quant à lui réjoui de la constance et de la résilience de son groupe : « On travaille avec la même mentalité depuis septembre : une étape à la fois ; chaque semaine, c’est le match le plus important de la saison. Cette finale, c’est simplement la continuité de ce processus, notre onzième étape », a-t-il expliqué.

Le dernier match disputé à domicile a aussi offert un spectacle vibrant dans les gradins, où les partisans ont joué un rôle clé. « Leur énergie a vraiment pesé dans la balance. Ils ont su déstabiliser l’adversaire lors de leurs séquences offensives. On espère maintenant qu’ils seront nombreux à venir nous encourager à Trois-Rivières, samedi à 18 h », a ajouté l’entraîneur.

Une finale sous le signe de la revanche

Les Gaulois croiseront le fer avec les Griffons du Cégep de l’Outaouais, l’équipe qui les avait privés d’une place en finale l’an dernier, l’occasion rêvée pour une revanche attendue. « Les Griffons ont une équipe balancée, disciplinée et très bien dirigée. On va ajuster nos plans cette semaine pour être prêts à rivaliser sur tous les fronts », mentionne Marc Chouinard.

« C’est une bonne équipe, mais je crois que si on joue à notre niveau, il ne peut se passer que de bonnes choses », a renchéri Samuel St-Pierre.

Le 15 novembre, les Gaulois auront donc l’occasion de boucler une saison mémorable par un chapitre historique, celui du retour au Bol d’Or, 49 ans après leur dernière apparition.

Source : Cégep de La Pocatière